Milanović: 'Želi me se uvući u kaljužu, ali sam ja preiskusan za to. Neka dođe Plenković na debatu'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović večeras daje intervju za RTL. "Jesam li ja kukavica? To neka odlučuju ljudi", počeo je Milanović razgovor na Pantovčaku, nakon čega je poručio premijeru Andreju Plenkoviću da ga ništa ne priječi da dođe na debatu. "Znam da me se želi uvući u kaljužu, ali ja sam preiskusan da me se to ne dotiče. Nitko ne priječi AP-u da dođe ovdje i imamo debatu. Ja sudjelujem u kampanji i onome što želim raditi u budućnosti, ne želim biti uzurpator kao Plenković", dodao je.

Ponovio je da neće podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Republike Hrvatske, iako bi mu to omogućilo da sudjeluje u kampanji SDP-a za parlamentarne izbore. "Nisam tak bedast. Pa da Jandroković preda Reineru? Taj koji preuzima dužnost, on će sam odrediti tko njega nasljeđuje. Što ako dam ostavku? Reiner ne može biti na listi. Hoće li propasti cijela lista? Znate što bi napravio? Dao bi mandat onome tko ima relativnu većinu u nadi da će to biti HDZ. Ja to neću napraviti, dat ću kao predsjednik mandat onome tko ima većinu", poručio je.

U svojim javnim nastupima često govori da će uspostaviti treću republiku. Za RTL je pojasnio što to znači. "U sadržaju, to je Treća demokratska republika. Imali smo Banovinu Hrvatsku i republiku nakon '45-te. Treća je oslobađanje institucija, smjenama ljudi koji su došli politički", pojasnio je. " Treća republika je hrvatska, a ne briselska vanjska politika na koju nikad nemamo prigovora", dodao je.

Da podsjetimo, ranije u četvrtak Milanović je optužio premijera Andreja Plenkovića da je zaštitnik korupcije u Hrvatskoj, poručivši da je pod njegovom vlašću stvorena najgora koruptivna hobotnica u povijesti države. Rekao je to u videoporuci objavljenoj na Facebooku, osvrćući se na sinoćnju izjavu premijera Plenkovića, koji je rekao da ne zna tko je AP. "Ali svi mi zato znamo tko je AP. Andrej Plenković. Plenković je zaštitnik korupcije u Hrvatskoj pod čijom je vlašću stvorena najgora koruptivna hobotnica u povijesti Hrvatske države", ocijenio je Milanović.

Istaknuo je da nema ministarstva, državne tvrtke ili javne institucije u kojoj se nije kralo, pogodovalo ili barem varalo. Za Plenkovića je rekao i da je uzurpator koji je okupirao gotovo sve neovisne institucije u državi te da sada, po svaku cijenu, želi okupirati i DORH. "Kako bi spriječio istrage protiv svojih ministara i najbližih suradnika. I baš zato je izabrao stranačkog dečka Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika", rekao je Milanović.

Poručio je i da premijer neuvjerljivo i nepošteno uvjerava hrvatske ljude da žive dobro, a da je osiromašio umirovljenike i potjerao mlade obitelji u inozemstvo, "jer je posla i novca bilo samo za HDZ-ovce i njihove prijatelje". Kritizirao ga je i kao "briselskog poslušnika", istaknuvši da se nikada nije usudio suprotstaviti ili zamjeriti birokratima iz Bruxellesa, a za to je bilo prilike i potrebe. "Nikada nije stvarno brinuo o interesima Hrvatske i hrvatskih ljudi, već samo o osobnim interesima i o svojoj vlastitoj karijeri i probicima", rekao je Milanović dodavši da je Plenković još puno toga lošeg i štetnog, ali i ocijenio da hrvatski ljudi to znaju i da to mogu promijeniti na izborima.

