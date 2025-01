'Mi izbora nemamo, ostajemo na ulici dok se ne uvaže naši zahtjevi'

Nastavljaju se i dalje prosvjedi dijela poljoprivrednika s područja Općine Nijemci, nedaleko od Vukovara, nezadovoljnih raspodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta. Kao i prošlog tjedna, traktori i ostali poljoprivredni strojevi bili su parkirani u jednoj kolničkoj traci ispred zgrade Općine Nijemci. Mogle su se i vidjeti i poruke na traktorima poput: "Poništenje natječaja", "Na uvid gospodarski plan korištenja državnog zemljišta načelnika Općine Nijemci", "Revizija državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine Nijemci"…

– Poslije svega nama ne preostaje ništa drugo jer nemamo drugog izlaza. Na ulicama ćemo ostati sve dok naši zahtjevi ne budu uvaženi, a to je poništenje natječaja i revizija do sada provedenih natječaja za raspodjelu državne zemlje. Činjenica je da je tu puno toga čudnoga i da su zemlju na natječajima dobivali članovi vijeća, pa i sam načelnik, kumovi, prijatelji i drugi… – rekao je jedan od organizatora prosvjeda Ivan Đurašević.

Dodaje kako je problem što njih stočara nema u toj podjeli te da su stoga oni dovedeni pred zid jer bez zemlje se više ne mogu baviti stočarstvom. Okupljeni prosvjednici kažu i kako u raspodjeli poljoprivrednog zemljišta u Općini Nijemci postoji niz nelogičnosti i pogodovanja te tako spominju nekoliko obitelji koje redovito dobivaju državno zemljište, ali i one koji tu dobivenu zemlju daju u podnajam. Na posljednjem natječaju, koji je izazvao ove prosvjede, dijeljeno je 305 hektara državne poljoprivredne zemlje. Đurašević pojašnjava kako nije isto baviti se poljoprivredom ako se obrađuje državno poljoprivredno zemljište jer je tu zakup i nekoliko puta niži od zakupa zemlje kod privatnika.

– Zemlje zapravo ima dovoljno za sve, ali se ona mora pravedno i transparentno dijeliti na natječajima, a ne na ovaj način kao do sada. Nijemci su mala općina i mi tu sve o svima znamo tako da se ništa ne može skriti. Malo smo dalje istraživali pa sumnjamo i da se manipuliralo dokumentacijom koja je slana na natječaj, a sve kako bi zemlju dobili oni koji je moraju dobiti. Zbog svega toga mi na ulicama ostajemo sve dok se ne ispune naši zahtjevi i to tražimo sve napismeno. Za sada blokiramo promet u jednom kolničkom traku, a dalje ćemo vidjeti – rekao je Đurašević.

U međuvremenu je trećina općinskih vijećnika Općine Nijemci podnijela zahtjev za sazivanje sjednice općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o provedenom natječaju. Vijeće broji 14 članova, a zahtjev je potpisalo njih 5, među kojima i jedan koji je član Nezavisne liste načelnika općine Vjekoslava Belajevića.

– Tražimo da se sazove hitna sjednica Općinskog vijeća na kojoj ćemo raspravljati o tom Natječaju i gdje ćemo donijeti novu Odluku. Razlog tome je što smo na sjednici, koja je održana 18. prosinca prošle godine, bili obmanuti jer nam nisu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Isto tako nam je tada rečeno kako mi samo glasamo o tome deklarativno jer je već sve odlučeno u Zagrebu – kaže općinski vijećnik Đuro Šarkić (Hrvatski suverenisti).

Pojašnjava kako sada više nitko ne zna kada su iz Ministarstva poljoprivrede u općinu Nijemci stigle poslane suglasnosti. Prema njegovim riječima, one su bile dopune materijala, a ako su bile stigle ranije, da su morale biti dio svih materijala što nisu. Sada sve to, kako on navodi, dovodi do toga da sve odluke koje su donesene na toj sjednici, pa i općinski proračun, mogu biti nevažeće jer se nije poštivao Pravilnik i procedura. Sama sjednica stoga, ako je bilo potrebe, nije morala biti održana 18. prosinca nego je to moglo biti i nekoliko dana poslije.

– Njima je zapravo važno bilo da se sve organizira u vrijeme blagdana jer su računali da se nitko s tim posebno neće baviti pred Božić i Novu godinu. Zato u natječaju nisu prošli stočari ali jesu članovi uže obitelji nekih članova Općinskog vijeća pa i samog načelnika općine što sada svi vide. Tako se radilo i prošlih godina i zato sada imamo prosvjede na ulici. Zapravo se uvijek znalo tko će dobiti zemlju i tu su vrlo često bili braća, kumovi, prijatelji i slično – dodaje Šarkić. I on ističe kako će na sjednici Općinskog vijeća tražiti da se poništi Odluka o dodjeli državnog poljoprivrednog zemljišta ili pak da Općinsko vijeće potvrdi postojeću Odluku u što ne vjeruje jer kako kaže i vijećnici s načelnikove Nezavisne liste vide što se i kako radilo.

U isto vrijeme načelnik Općine Nijemci Vjekoslav Belajević i dalje tvrdi kako je natječaj proveden u skladu sa zakonom i da tu nema ništa spornoga. Ponavlja kako je osnovni razlog što neki od mještana nisu dobili zemlju što im gospodarski program nije bio dobar, ali i da je o tome odlučivalo Ministarstvo poljoprivrede, a ne Općina. Najavio je i kako će odluku o sazivanju sjednice Općinskog vijeća donijeti u roku od 15 dana koliki je i zakonski rok. Nezadovoljni poljoprivrednici tvrde kako on to namjerno radi kako bi odužio prosvjede jer takvu odluku može donijeti svakog trenutka te da nema potrebe da se čekaju dva tjedna.

