Incident u hotelskoj sobi: Gost se probudio i šokirao se kada je vidio što mu menadžer hotela radi

Menadžer hotela u Nashvilleu, u Tennesseeju, David Neal uhićen je nakon što se ušuljao u gostovu sobu. Prema javljanju tamošnje policije, menadžer je provalio u hotelsku sobu i sisao nožne prste gostu. Incident se navodno dogodio 30. ožujka.

Prema dokazima gradske policije Neal je napravio kopiju ključ-kartice i oko pet sati ujutro ušao u sobu. Gost hotela se probudio i kazao policiji da ga je menadžerov čin probudio te se odmah suočio s njim. Također, gost je prilikom ispitivanja rekao da mu je menadžer poznat od dan ranije jer mu je već ušao u sobu pod izlikom popravka televizora, prenosi New York Post. S druge strane, menadžer je priznao da je on ušao u sobu, ali kazao je policiji da je to učinio jer je navodno namirisao dim i htio se uvjeriti da je gost dobro.

Policija je priopćila kako Neal nije hotelskom osiguranju prijavio da osjeti miris dima, a niti drugi zaposlenici hotela nisu ga osjetili. Ključ sobe nije pronađen, a Neal je istražiteljima rekao da ga je bacio. Uhićen je u svom domu u Lebanonu, sjedištu okruga Wilson u petak, a policija ga tereti za tešku provalu i napad. Trenutno se nalazi u zatvoru uz jamčevinu od 27.000 dolara.

