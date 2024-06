Najopasniji posao u Meksiku? U zasjedi ubijena gradonačelnica koja je prošle godine bila oteta i terorizirana

Gradonačelnica meksičkog grada Cotija, Yolanda Sánchez, ubijena je samo nekoliko sati nakon što je ta država izabrala svoju prvu predsjednicu - Claudiju Sheinbaum. Kako prenosi BBC, Sánchez je bila ubijena u gradu kojeg je vodila od rujna 2021. godine, i to nakon što je upala u zasjedu naoružanih napadača u središtu grada.

Lokalni mediji prenijeli su kako je bila upucana 19 puta i da je umrla u bolnici brzo nakon napada. U toj zasjedi osim nje je bio ubijen i njen tjelohranitelj. Zasad još nitko nije uhićen u vezi s napadom, ali se vjeruje kako su bili članovi organizirane kriminalne skupine.

