Medicinska oprema stiže u karlovačku bolnicu, nema pritisaka migranata na granici

U Karlovačkoj županiji, nakon što u nedjelju potvrđene tri novooboljele osobe, u ponedjeljak nema novih slučajeva oboljenja od koronavirusa.

- U Karlovačkoj županiji od početka zaraze koronavirusom oboljele su 22 osobe. Na žalost, jedna osoba je preminula, stoga je trenutno 21 osoba kod koje je dokazana bolest uzrokovana novim koronavirusom. Od jučerašnjeg izvješća nemamo novih potvrda o zaraženim osobama. U Općoj bolnici Karlovac hospitalizirano je 11 osoba, 8 ih je na kućnom liječenju te su 2 osobe u Klinici za

infektivne bolesti u Zagrebu. Ukupno je testirano 189 osoba. Statistički po gradovima Karlovačke županije, situacija je sljedeća: 3 oboljele u Ogulinu, 1 Duga Resa, 1 Ozalj, 16 Karlovac. Kada je u pitanju oboljela osoba iz Ozlja, riječ je o pacijentu koji se od početka liječi u karlovačkoj Općoj bolnici, a tek smo naknadno utvrdili da joj je prebivalište u Ozlju - kazao je dr. Ervin Jančić, ravnatelj Opće bolnice Karlovac na tiskovnoj Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.

Josip Ribar, načelnik Stožera, potvrdio nam je da u Karlovačku županiju danas stiže prvi dio kupljene opreme za zdravstvene ustanove i to 43.000 kirurških maski, 7.650 maski FFP2, 1.290 zaštitnih ogrtača, 520 zaštitnih naočala.

- Stožer će s nadležnim službama i u ovom tjednu provoditi inspekcijske nadzore tvrtki na području Karlovačke županije. radimo to nenajavljeno i u dvije tvrtke koje smo do sada obišli, HS produkt i GE, vidjeli smo da se tvrtke drže svih mjera zaštite za svoje radnike, što je iznimno pohvalno. Sve primjedbe da to u praksi nije tako smatramo netočnim jer smo se sami uvjerili, na licu mjesta, koje se sve mjere provode; od korištenja maski i rukavica, do toga da tek polovica radnika radi u pogonima u razmacima i većim od dva metra, da su djelatnici s kroničnim bolestima upućeni kućama, do toga da im se mjeri temperatura na ulasku u tvrtku, što je slučaj u tvrtki GE - pojasnio je Josip Ribar.

Drako Bratić, načelnik PU karlovačke dodao je da su do sada u 564 slučajeva kontrole utvrdili da 60 osoba krši mjeru samoizolacije, ali da ej riječ o osobama koje nemaju simptome bolesti, već su to osobe koje su za samoizolaciji dobile rješenje rješenja sanitarne inspekcije.

- Zatekli smo i 80 osoba koje nisu imale propusnice, a trebale su im. Što se tiče migranata, istina je da nema pritisaka migranata na granici; oni ostaju tamo od kuda inače dolaze, uglavnom u susjednoj BiH. Za sada nemamo podatke da među njima ima oboljelih od koronavirusa, a te podatke razmjenjujemo i sa susjednom državo, ali takav slučaj ne možemo isključiti. Važno je reći da je hrvatska policija dodatno pojačale kontrole granica i zbog koronavirusa i migranata, tako da građani mogu biti sigurni - kazao je načelnik Bratić. Dodao je i kako među djelatnicima PU karlovačke nema zaraženih osoba.

VIDEO: Stožer civilne zaštite Karlovac o slučaju zaraze koronavirusom u toj županiji