McDonald's zatvorio restorane u Rusiji, Putin odmah pokreće novi lanac brze hrane

McDonald's je prošlog tjedna privremeno zatvorio 847 restorana u Rusiji budući da je kompanija protiv invazije Putinovih snaga na Ukrajinu.

No, to nije previše uznemirilo Ruse koji su odmah krenuli s rebrendiranjem poznatog lanca brze hrane pa bi tako novi naziv trebao biti Ujak Vanja po uzoru na istoimenu dramu Antona Pavloviča Čehova iz 1899. godine.

Čak će i novi logo tvrtke biti sličan McDonald'sovu budući da su poznate lukove okrenuli tako da izgledaju kao slovo B, a ne kao slovo M što je dosad bio slučaj. Ujedno to ćirilično slovo B odnosi se na slovo V u imenu Ujak Vanja.

Trademark squatting has begun in Russia.



On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald's logo with the words "Uncle Vanya."



The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald's with "Uncle Vanya's."



