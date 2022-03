Vlasnica gruzijskog restorana u Pafosu: I ja sam napustila svoju zemlju zbog Putina

Cipar je jedna od brojnih novih destinacija koje je Ryanair povezao sa Zagrebom. Dva puta tjedno iz hrvatske metropole avion leti do

Pafosa, petog po veličini ciparskoga grada, i natrag. Pafos je kulturna prijestolnica grčkog, većeg i dominantnijeg dijela podijeljenog Cipra. Grad je miks Mediterana i Bliskog istoka, sjajno mjesto za kupanje u tirkiznom moru i hedonističko uživanje u gostoljubivim tavernama, gdje vam se na stolu učas nađe mnoštvo zdjelica s namazima, maslinama, musakama, sirevima, salatama, dakako uz vrč jeftinog i pitkog ciparskog vina.

Foto: Robert Bunalo

U Pafos sam sletio drugoga dana ruske invazije na Ukrajinu pa sam od ovdašnjih Grka očekivao veću involviranost u krizu i brojne žučne razgovore. No kamo god sam zavirio, ili su se gledale utakmice ili bi se konobari svojski trudili oko gostiju koje su tek primili nakon teške pandemijske zime na otoku, pa bi nas zapričavali šarmantnim lokalnim pričama, izbjegavajući teške teme. Tek sam treće večeri svog boravka, kad sam nakon istraživanja autohtone kuhinje odlučio posjetiti mali gruzijski restoran u Pano Pafosu (grad je podijeljen na Pano Pafos i Kato Pafos – gornji i donji grad), uspio s nekim porazgovarati o ratu u Ukrajini. Vlasnica restorana, ujedno i konobarica, sredovječna Gruzijka lijepih i zabrinutih crta lica, ispričala mi je kako je domovinu napustila nakon ruskog vojnog napada na Gruziju 2008. godine. Njezina je kći novinarka i nakon tog petodnevnog rata odlučile su se napustiti svoju razlomljenu i besperspektivnu zemlju nakon što joj je Putin oteo Južnu Osetiju u Abhaziju.

Foto: Robert Bunalo

Moja se sugovornica našla na Cipru, tu se udala za lokalnog Grka i otvorili su restoran. Posljednjih godina ona ga nastoji nagovoriti da odu živjeti u Gruziju, no on se ne da. Nakon ruske invazije na Ukrajinu i njoj se ta ideja odjednom čini glupom. Gurmanski, bila je to najbolja večer na Cipru, od svega što sam naručio oduševili su me hačapuri, nešto poput bureka sa sirom (koji je završio i u putnoj prtljagi za Zagreb), gljive naturale na maslacu, goveđi gulaš s rižom i nevjerojatni patlidžani punjeni kremom od oraha i granatama od sočnog nara.

Foto: Robert Bunalo

No bio je užitak jesti i u tipičnoj ciparskoj konobi Melania u obalnom dijelu grada, gdje vam donesu štošta što i ne naručite, a ne naplate vam. Dakle, nema prijevare. Odlično je što posvuda ima lokalnog vina koje poslužuju ili u vrčevima ili buteljama, i to po vrlo pristupačnim cijenama, do 15-ak eura. Na sunčanom Cipru obilje je maslina, a one su jeftine i sočne, naročito kalamate. Posvuda se nude i krasne datulje te pregršt jedrog i slasnog voća i povrća.

Pafos je prema mitologiji mjesto rođenja boginje ljubavi Afrodite, a 30-ak kilometara sjeverno od grada su Afroditine stijene. To je zanimljiva geološka formacija koja se sastoji od golemih stijena. Prema legendi, Afrodita je rođena 1200. godine prije Krista i baš je na ovom mjestu izašla iz valova te na školjci doplovila do obale. Tu je prvi put i zaplakala, a njezine suze pretvorile su se u stijene. Smatra se da kupanje na ovom mjestu podmlađuje deset godina, no iako je potkraj veljače na Cipru toplo, more je još prehladno za takvu avanturu.

Grad je inače ispunjen muzejima, starim bazilikama i brojnim znamenitostima, tako da se ondje ima što obilaziti danima. Svakako su najvažnije spektakularne Grobnice kraljeva i Arheološki park koji se sastoji od četiri goleme rimske vile (kuće Dioniza, Tezusa, Eona i Orfeja), amfiteatra, agore (Forum), teatra, Odeona, svjetionika, katakombi, kupatila, bazilike, crkve… Podovi vila prekriveni su spektakularnim mozaicima, od kojih neki prikazuju kako se bogovi i smrtnici napijaju do besvijesti, što upućuje na to da je Cipar bio bogato mjesto u kojem je hedonizam bio stil života. Kao što je, uostalom, i danas.

Foto: Robert Bunalo

