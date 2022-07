Marić otkrio što će nakon ostavke: Aktivirat ću povlasticu 6+6, ali obećavam, neću je dugo koristiti

Ministar financija Zdravko Marić na toj će funkciji biti još malo više od tjedan dana, a od petka njegovu stolicu preuzima Marko Primorac.

Marić je danas na konferenciji za medije otkrio da nema novi posao niti bilo kakav angažman, ali da neće aktivirati saborski mandat jer se želi maknuti iz politike.

Ipak, koristit će povlasticu 6+6 prema kojoj šest mjeseci može pripati punu plaću, a još šest mjeseci pola ministarske plaće.

- Aktivirat ću do novog angažmana, ali obećavam da neću biti predugo teret poreznim obveznicima - rekao je ministar iako je prvo na konferenciji kazao kako neće koristiti tu povlasticu no kasnije se ispravio objasnišvi kako je mislio da ga se pita za saborski mandat.

- Ja u ovom trenutku nemam dogovoren, obećan angažman s nekom državnom ili privatnom firmom. Tu su razlozi za to, neki moji osobni principi, ali postoje i zakonske odredbe kojih se moram pridržavati. Zdravstveno sam dobro, psihofizički se osjećam jako dobro, u najboljim sam godinama. Bilo koji budući moj angažman jednako ću raditi s punim kapacitetom. Što će to biti i gdje, ne znam. Ne namjeravam dugo biti u takvoj fazi i sigurno ću do kraja svog mandata završiti sve što trebam, s jedne strane to je euro, a s druge strane izdavanje obveznica - kazao je ministar Marić.

