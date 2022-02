Mali iznajmljivači moraju odvoz otpada plaćati kao hoteli i kampovi

Cijene usluge odvoza otpada od 1. svibnja moraju se uskladiti s novim Zakonom o gospodarenju otpadom, što u praksi za mnoge, među kojima su i kućanstva, znači - poskupljenje. Građani Omiša zbog poskupljenja već su prosvjedovali jer novi zakon drastično pogađa male iznajmljivače koji su izjednačeni s kampovima i hotelima, a prosvjednike su podržali omiški gradonačelnik Ivo Tomasović i direktor komunalne tvrtke Peovica Leonardo Ljubičić.

Još pišu nove cjenike

- Dvije odredbe zakona su potpuno neprihvatljive. Prva je da svi poslovni subjekti moraju plaćati isti fiksni dio cijene. To u praksi znači da će veliki objekti, hoteli, kampovi, hidroelektrane plaćati fiksni dio jednako kao i javni bilježnik. Druga odredba je da svi iznajmljivači, uključujući i fizičke osobe s dva kreveta, prelaze u privredu čime nose teret pojeftinjenja za hotele. Još je gora stvar što privreda nema pravo besplatno predavati odvojeno prikupljeni otpad, a svi iznajmljivači spadaju u tu kategoriju, dakle svako treće kućanstvo u Omišu i na obali - drži Ljubičić, koji je pozvao stotinjak kolega na obali i priobalju da potpišu prijedlog izmjena zakona koje se odnose na ove dvije odredbe. I mi smo poslali upite kako će se usklađenje s novim zakonom odraziti na cijene. Najveći, Split, nije nam odgovorio, a u Dubrovniku još traže rješenje.

- Grad Dubrovnik i Čistoća Dubrovnik još rade na izradi cjenika, kako bi on doista bio pravedan. Prvi dio prijedloga predstavljen je vijećnicima te je nakon određenih primjedbi poslan Čistoći na daljnju obradu - izjavila je Marijana Aksić Vitković, glasnogovornica Grada Dubrovnika. Ni Trogir još nije usvojio odluku o povećanju cijena odvoza komunalnog otpada.

- Kao i svi gradovi, sukladno novom zakonu, prisiljeni smo korigirati cijene. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća donijet ćemo odluku - kaže gradonačelnik Ante Bilić koji smatra da je zakon loš.

- Novi zakon je iracionalan i diskriminirajući te pogoduje većim proizvođačima otpada. Jedinice lokalne samouprave nemaju puno izbora, pogotovo u godini koja je donijela inflaciju te velika poskupljenja. Mi smo napravili projekcije novih cijena odvoza otpada te bismo omogućili određene popuste za one koji imaju manje otpada, pa čak i išli na svoju štetu - kaže Bilić.

Cijena minimalne javne usluge za kućanstvo u Trogiru trenutačno je od 35,15 do 73,86 kn + PDV, a sukladno novom zakonu cijena je 50,48 kuna + PDV, na što će se dodatno plaćati dio ovisno o količini prikupljenog otpada. Nekućanstva, odnosno iznajmljivači, po novom bi izračunu plaćali 128,13 kn + PDV, uz dodatak prema količini prikupljenog otpada, a sada je to bilo od 60 do 1100 kn + PDV.

Alen Lučić, direktor kaštelanske komunalne tvrtke Zeleno i modro također smatra da male iznajmljivače ne bi trebalo svrstati u kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo.

- Smatramo da ne bi trebala biti jedinstvena cijena minimalne javne usluge za sve korisnike koji nisu kućanstvo jer ne opterećuju sustav svi korisnici jednako. Različitom cijenom javne usluge za kategorije korisnika koji nisu kućanstvo prema kriteriju opterećenja resursa i količine otpada pravednije bi se zadovoljilo načelo "onečišćivač plaća" - kaže Lučić i dodaje kako je Gradsko vijeće Kaštela u prosincu donijelo novu odluku koja propisuje cijenu minimalne javne usluge tako da se odobrava umanjenje cijene u tekućoj godini sukladno proizvedenom otpadu u prošloj godini.

- Prema izračunima, svi mali iznajmljivači ostvaruju maksimalan popust tako da im cijena minimalne javne usluge neće biti veća od 100 kn. Napominjem da je u Kaštelima cijena minimalne javne usluge za kategoriju kućanstvo 46 kuna i kao takva je među najnižima u RH – kaže Lučić.

Komentar na poskupljenja zbog usklađivanja s novim zakonom i pritužbi s terena, tražili smo od Ministarstva gospodarstva i održivog uređenja.

Odgovornost na gradovima

"Ukupna naknada za odvoz otpada, odnosno cijena javne usluge koju će plaćati neki poslovni subjekt, ovisi prije svega o količini predanog miješanog komunalnog otpada. Naime, cijenu javne usluge čini cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge. Osnovni cilj Zakona o gospodarenju otpadom je da više odvojenog reciklabilnog otpada rezultira manjom cijenom. Što se tiče cijene obvezne minimalne javne usluge, ona čini samo dio cijene javne usluge, a njome se osigurava ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge, kako bi sustav prikupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu", napisali su nam u odgovoru. Nisu se osvrtali na poskupljenje malima i pojeftinjenje velikima iako smo tražili obrazloženje. Lopticu su prebacili gradovima i općinama.

"Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja omogućilo je svim jedinicama lokalne samouprave da samostalno utvrde kriterije za umanjenje cijene javne usluge pri čemu trebaju ispuniti zakonsku obvezu da oni potiču korisnika da odvaja otpad", poručili su.