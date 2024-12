Lozo o Milanoviću: 'Ili je prespavao sučeljavanja ili se boji sam sebe i onoga što će reći. Kekin - Jelavić? Puno je tu žutila'

Predsjednička kandidatkinja stranke DOMiNO Branka Lozo izjavila je u subotu kako je predizborna kampanja u punom jeku no predsjednika Zorana Milanovića nigdje nema, ocijenivši kako se sigurno boji samog sebe da ne bi rekao nešto neprimjereno. - Već smo održali dva sučeljavanja na kojima se nije pojavio. Možda je prespavao, a možda ne želi doći jer se boji samog sebe da ne bi rekao nešto neprikladno i neprimjereno - rekla je Lozo na konferenciji za novinare na zagrebačkom Cvjetnom trgu. - Moje je mišljenje da ne izlazi u javnost zato jer nema što ponuditi za narednih pet godina. Njegov program je prazan list papira, jednako kao što je u dosadašnjih pet godina Hrvatsku doveo u potpunu međunarodnu izolaciju.

Upitana kako gleda na aferu Kekin-Jelavić, Lozo odgovara kako je u našem medijskom prostoru puno "žutih informacija" jer je prije toga glavna vijest bila da je Lepa Brena slomila nogu. - Mislim da bi se kampanja trebala baviti puno ozbiljnijim temama i programima.

Kaže kako će do kraja izborne kampanje inzistirati na temama koje su dio njezinog programa koji je nazvala "novo hrvatsko proljeće", a tiču se jačanja suvereniteta RH, otklon od jugokomunističkog nasljeđa.Time se, ističe, obraća cjelokupnom biračkom tijelu koje vapi za Hrvatskom u kojoj će moći prodisati kao što je to bilo u vrijeme prvog hrvatskog proljeća 1971. godine. Najavila je i da će do kraja kampanje obići veća mjesta koja nije stigla obići dok je prikupljala potpise za kandidaturu.

