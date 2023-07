Lovio orade pa ulovio krakena od preko 5 kilograma: Ugledao sam je i pažljivo zabacio...

Marino Cvjetanović, ribolovac iz Rijeke ovoga je puta uspio osigurati izvrstan materijal za peku. Krenuo je loviti oradu, ali ulovio je i pozamašnu hobotnicu kojoj se nije nadao - To je trebao biti klasičan ribolovni dan u kojem su prve na meti trebale biti orade. Štapovi su bili zabačeni i čekao se griz. Naravno, u očekivanju griza se gleda malo u štapove, malo okolo, malo po moru… - ispričao je Marino za Novi list.

- Tako je polako došla prva orada, oko kile teška. Nije to bilo ništa spektakularno. Klasičan griz, potez, pa stane, pa krene i onda kontra, tako da je za minutu – dvije bila vani. I kad se smirila ponovo sam zabacio i opet čekanje. Onda je došla jedna od pola kile, pa opet mirovanje i gledanje okolo. I u tom gledanju u jednom trenu na površini mora ugledam hobotnicu, i to što bi rekli, kus hobotnice. Trenutno sam skočio i izvukao jedan pribor, a onda pažljivo zabacio iza hobotnice i za divno čudo od prve je uspio zakačiti. Sad ju je samo još trebalo dovući do rive i to tako da se ne zalijepi za nešto. I premda sam je odgurivao štapom od rive da se ne zalijepi, četiri puta se ljepila za rivu - ispričao je.

Nije ju izvagao odmah, nego tek nakon čišćenja tako da mu je teško bilo procijeniti koliko je bila teška dok je bila živa. A nakon čišćenja je vaga pokazala 5,184 kilograma.

