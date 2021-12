London: zabrana unošenja e-skutera u javni gradski promet

Unošenje e-skutera u londonski javni gradski promet zabranjeno je zbog opasnosti od izbijanja požara na njihovim baterijama.

Zabrana je uvedena nakon što se e-skuter zapalio u podzemnoj željeznici na stanici Parsons Green prošlog mjeseca.

Pregledom e-skutera tvrtka Transport for London (TfL) utvrdila je da neispravne litijeve baterije mogu uzrokovati zapaljenje e-skutera.

TfL je upozorio da bi požar u zatvorenom prostoru poput autobusa ili podzemne željeznice mogao dovesti do "značajne štete" putnicima i osoblju.

"Ovaj pregled je otkrio da su incidenti koji su se dogodili uzrokovani neispravnim litij-ionskim baterijama koje su se raspale bez upozorenja", stoji u priopćenju TfL-a.

To je dovelo do požara koji su uzrokovali oslobađanje otrovnog dima.

"TfL smatra da bi, kad bi se to dogodilo u zatvorenom prostoru poput podzemne željeznice ili autobusa, moglo doći do značajne štete i za putnike i za osoblje, kao i do sekundarnih ozljeda putnika koji pokušavaju pobjeći", dodaje se u priopćenju.

Zabrana se odnosi na sve TfL usluge, uključujući podzemne željeznice, autobuse i tramvaje.

Londonska vatrogasna brigada također je podržala zabranu, rekavši da je pozvana da se bori s više od 50 požara koji su uključivali e-skutere i e-bicikle 2021. godine.

Prošlog mjeseca objavljeno je da je 131 pješak u Britaniji ozlijeđen naletom e-skutera tijekom prethodnih 12 mjeseci.

Trideset i sedam unesrećenih zadobilo je ozljede koje je Odjel za promet opisao kao "teške".

Ostali sudionici u prometu ozlijeđeni u sudarima e-skutera u godini koja je završila lipnja uključuju 36 biciklista i 32 putnika u vozilu.

Četrnaest je stradalih u dobi od 70 i više godina, dok je 17 bilo u dobi od 60 do 69 godina. Ozlijeđeno je dvadeset i jedno dijete mlađe od 10 godina.

Brojke također pokazuju da su tri korisnika e-skutera poginula u sudarima, dok je njih 729 ozlijeđeno.

