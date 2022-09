UŽIVO IZ LONDONA: Više od 3 milijuna ljudi se oprašta od Kraljice, sve zastave na pola koplja

Kraljevska obitelj večeras je objavila tužnu vijest - preminula je britanska kraljica Elizabeta II. Britanska javnost u posljednjih je nekoliko tjedana bila veoma zabrinuta za svoju vladaricu i mogućnost obavljanja dužnosti. Naime, iz Buckinghamske palače prvo su objavili kako je kraljica pod liječničkim nadzorom u u Balmoralu u svojoj vikendici, gdje je boravila neko vrijeme.

LIVE: British Prime Minister Liz Truss speaks after Queen Elizabeth dies https://t.co/fRgV5RlE5W — Reuters (@Reuters) September 8, 2022

U ovim trenutcima u Londonu ispred Buckinghamske se okupljaju tisuće ljudi koji se opraštaju od Kraljice.

>> UŽIVO IZ LONDONA:

Na Buckinghamskoj palači zastave su spuštene na pola koplja, a velik broj građana dolazi ne bi li zapalio svijeće i položio cvijeće.

Foto: REUTERS

BBC javlja kako je na ulicama Londona više od 3 milijuna ljudi.

Foto: Peter Nicholls/REUTERS The UK flag is lowered at half mast after Queen Elizabeth, Britain's longest-reigning monarch and the nation's figurehead for seven decades, died aged 96, according to Buckingham Palace, in Downing Street in London, Britain September 8, 2022. REUTERS/Peter Nicholls Photo: Peter Nicholls/REUTERS

Uskoro opširnije...