Ljevica ne odustaje: 'Pravo na pobačaj treba biti u Ustavu! Ako je Most prikupio potpise, možemo i mi'

Do neki dan svim opozicijskim političarima od centra nalijevo bila “su puna usta” tvrdnji o pravu žene na izbor. Međutim, čim je splasnuo interes za slučaj Mirele Čavajde, kojoj je, unatoč tome što je utvrđeno da joj plod ima teške malformacije, uskraćen prekid trudnoće, teško se oteti dojmu kako je problem nedostupnosti pobačaja i priziva savjesti, koji u nekim bolnicama imaju doslovce svi ginekolozi, nekako ponovno pao u drugi plan.

Pričekati jesen

U strankama “progresivne opozicije”, kako sami sebe zovu, kažu pak kako nije točno da je to tema koja ih danas manje zanima i poručuju da će napraviti sve da u Ustav doista uđe pravo žene na izbor. Pa, ako treba, i organizirati referendum koji bi, kako stvari stoje, na kraju mogao postati i neizbježna opcija.

Naime, prije nego što se krene s referendumskom inicijativom, pokušat će se prvo u Saboru doći do ustavnih promjena kojima bi se i pravo žene na izbor ugradilo u Ustav. Međutim, kako je za tako nešto potrebna dvotrećinska većina saborskih zastupnika, u SDP-u, ali i u drugim strankama ljevice s kojima smo razgovarali, kažu kako sumnjaju da će se u parlamentu u konačnici doista oko toga uspjeti postići dogovor.

Pa čak i unatoč činjenici da su nedavno i vladajući počeli aktivno najavljivati promjenu Ustava i zbog pitanja vezanih za organiziranje referenduma. Naime, kako je kazao predsjednik Reformista Radimir Čačić za Novi list, u Ustav treba unijeti prag za referendum, kao i da Ustavni sud ocjenjuje ustavnost predloženog pitanja odmah, a ne tek nakon što netko prikupi dovoljno potpisa.

To znači da uskoro slijede i razgovori s oporbom, bez koje je promjena Ustava nemoguća misija, ali i da bi oporba upravo te razgovore o promjeni Ustava vezano za referendume mogla pokušati iskoristiti za svoj cilj – stavljanje prava na pobačaj u sam Ustav.

– Hajdemo prvo vidjeti što će ponuditi HDZ – poručuju iz vrha SDP-a, ali i dodaju kako im je itekako jasno da takav scenarij lako može propasti i da bi referendum zbog toga na kraju mogao doista biti jedina opcija. Zbog toga su, kaže naš izvor iz vodstva SDP-a, u toj stranci u suradnji s drugim strankama ljevice već krenuli i s određenim pripremama za referendumsku inicijativu.

– Mi smo u kontaktu s nezavisnim pravnim stručnjacima oko mogućeg referendumskog pitanja kako se ne bi dogodilo da isto “sruši” Ustavni sud, a već se razgovaralo i s više organizatora ranijih referendumskih inicijativa koje su nam dale i nekoliko vrijednih savjeta kako tome pristupiti. Jedan od njih je i taj da se s referendumom nikako ne ide preko ljeta, već nakon njega. Jer, čim dođe ljeto, koliko god se čini da će za temu javnost biti senzibilizirana, jako je teško skupiti dovoljan broj potpisa. Tako da smo odlučili prvo pokušati stvari promijeniti u Saboru, a ako se to ne dogodi, što nije isključeno, referendumska inicijativa je svakako opcija od koje nećemo bježati – kazao nam je izvor iz vrha SDP-a.

Da pravo žene na izbor u Ustav treba ugraditi upravo putem referenduma kako nikome nikada ne bi palo na pamet to pravo više dovoditi u pitanje, smatra pak predsjednica stranke Glas Anka Mrak Taritaš.

– Nije tajna da sam ja za referendum od početka. Zna se da je više od 70 posto građana Hrvatske za pravo žene na izbor. To nije sporno. I mislim da bi referendum sigurno uspio. Osim toga, ako može Most prikupiti dovoljan broj potpisa, onda mogu i stranke ljevice – kaže Mrak Taritaš.

Dodaje kako su njezini kolege ipak odlučili ići prvo kroz Sabor i tako pokušati promijeniti Ustav, a ona smatra da se, bez obzira na tu činjenicu, sve oko referenduma treba pripremati kako bi u slučaju da razgovori u Saboru propadnu na jesen sve bilo spremno za prikupljanje potpisa. Kaže kako je njezino mišljenje da HDZ neće nikada pristati da u Ustav uđe pravo žene na izbor i da je to jasno iz činjenice što sve ove godine nisu promijenili zakon o pobačaju iako im je to naložio i Ustavni sud. Kaže i kako se ne smije dopustiti da se više ikada dogodi slučaj Čavajda i da ovu priču jednom zauvijek treba dovesti do kraja.

– Kada to postane ustavna kategorija, onda smo mi tu sigurni – kazala je i jučer u Političkom intervjuu u studiju Večernjeg lista.

Neprihvatljive zabrane

I dok je očito da pitanje pobačaja “polarizira” hrvatske političare, istraživanja pokazuju da, kad je riječ o građanima, to nije baš tako. Istraživanje HRejting od prije dva tjedna pokazalo je da samo 15 posto ispitanika smatra da pobačaj u Hrvatskoj treba biti potpuno zabranjen, dok je za njih čak 73 posto zabrana neprihvatljiva. Oko 11 posto ispitanih je neutralno, a manje od jedan posto mišljenje je željelo zadržati za sebe.

Anketa je isto tako pokazala da birači ljevice apsolutnom većinom odbacuju bilo kakvu zabranu, a ono što je posebno zanimljivo jest da je natpolovična birača Mosta, njih 69,4%, Domovinskog pokreta, njih 51,8%, ali i Hrvatskih suverenista, njih 51,3%, protiv potpune zabrane pobačaja.