Liječnik u Njemačkoj kažnjen zbog nepružanja pomoći u bizarnom slučaju: 'Policajci su bili u šoku'

Jedan liječnik u Njemačkoj kažnjen je zbog nepružanja liječničke pomoći, nakon slučaja samoubojstva koji se dogodio još u srpnju prošle godine. Naime, prema pisanju medija, hitna pomoć pozvana je bila u Bad Waldseeu kada si je muškarac htio oduzeti život i pucao si u glavu, a na mjesto je stigao dotični liječnik.

On je po dolasku konstatirao smrt muškarca, piše Fenix Magazin, izdao smrtovnicu i otišao na iduću intervenciju. Međutim, policajci su po dolasku bili šokirani kada su vidjeli da se muškarac pomiče unatoč rani na glavi. Brzo su ponovno pozvali hitnu pomoć koja je muškarca prevezla u bolnicu, no on je naposljetku tamo i preminuo.

- Akcija je bila šok za policajce. Navikli su na mnogo toga, no takav slučaj do tada nisu imali. Muškarac je davao mnoge znakove života. Čak i uobičajen kontakt s mrtvim tijelom, kolege često doživljavaju kao stres, a ovaj je slučaj imao jak utjecaj na njih, rekao je Uwe Stürmer, šef policije u Weingartenu.

