Liječnik o traumatičnim scenama iz Zaprešića: 'Još 15 minuta i mogli bismo samo proglasiti smrt'

I policijski službenici i članovi tima za Hitnu pomoć koji se odazvao na poziv tinejdžera iz Zaprešića ostali su zaprepašteni scenom koju su pronašli. Kažu da nešto takvo nikada nisu vidjeli. Nepoznata osoba u kanti za smeće okruženoj zgradama ostavila je tek rođenog dječačića koji je preživio samo zahvaljujući brzoj reakciji slučajnih prolaznika.

Novorođenče je u Odjel neonatologije KB Sveti Duh stiglo duboko pothlađeno s usporenom srčanom reakcijom. Sada je, kažu iz bolnice, najglasnija beba na odjelu, no ne zna se hoće li prvi sati njegova života ostaviti trajne posljedice, prenosi Dnevnik Nove TV.

Iz bolnice su potvrdili da je dječak sada stabilno, prima hranu i na sigurnom je, a vitalni znakovi su mu uredni. Poznato je i da je rođen u 38. gestacijskom tjednu, a kada je pronađen, bio je star tek sat ili dva. Borna Pribanić, liječnik koji je izašao na teren kada je zaprimljen poziv o pronalasku djeteta "krvave glave" ispričao je kako je ta situacija izgledala.

"Oni su mahali rukama i pokazivali na kantu za smeće. Mi smo stigli prije policije, izašli smo odmah van i pristupili smo toj kanti te začuli plač. Primijetili smo da se ondje nalazi beba, novorođenče, te smo odmah izvukli kantu iz ležišta, polegli je vodoravno i pažljivo izvadili bebu van. Zatekli smo novorođenče koje nije moglo biti starije od pola sata ili 45 minuta koje je bilo omotano u krpu kao za poliranje stakla" kazao je liječnik. Bilo je odmah jasno da je dijete vitalno ugroženo, a od smrti ga je, procjenjuju, dijelilo nekoliko desetaka minuta.

Ističe i kako je novorođenče plakalo tek povremeno, a ne aktivno ako što je uobičajeno, a puls mu je bio 55, dok je normalni puls tek rođenog djeteta između 110 i 190 otkucaja u minuti. Navodi da su to sve posljedice pothlađenosti. "Po našoj procjeni dijete u košu nije moglo biti dulje od pola sata do 45 minuta od samog ostavljanja, a od poroda maksimalno sat vremena. S obzirom na to da stanje u kojemu smo ga našli, još 15 do 20 minuta i mogli bi proglasiti samo smrt", kazao je Pribanić.

Medicinski tehničar Petar Piculek kazao je da su on, doktor i vozač bili u stanju šoka, no svejedno su odradili svoj posao. Pribanić je dodao da ne pamti ništa slično u svojoj karijeri. "Niti u najluđim snovima nismo mogli zamisliti da je netko u stanju ovako nešto napraviti. To je bio velik emocionalni šok za nas".

Podsjetimo, zagrebačka policija u kasnim noćnim satima je izvijestila da je oko 23:15 sati u ponedjeljak 13. svibnja zaprimila dojavu o pronalasku novorođenčeta u kanti za smeće. S obzirom na to da je kanta okružena zgradama, nadaju se da je netko od stanara nešto vidio te da će istupiti s informacijama o osobi koja je dijete tako bešćutno ostavila.

