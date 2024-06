FOTO/VIDEO Među spašenim taocima je i djevojka čija je snimka obišla svijet

Izraelska vojska noćas je provela specijalnu operaciju kojom su iz zarobljeništva Hamasa spašene četiri osobe. Među njima je i jedno lice koje se često viđalo na plakatima - Noa Argamani. Video 25-godišnjakinje koja moli za život proširio se internetom, kao i nastojanja njenih roditelja da je pronađu, naročito nakon što je njenoj majci dijagnosticiran rak.

Noa je postala simbol napada 7. listopada kada je na društvenim mrežama podijeljen video na kojemu se vidi da je Hamasovi borci odvoze u nepoznato na motoru. Netko je snimio djevojku kako viče "Molim vas, nemojte me ubiti" prije nego nestaje iz kadra. Njeni roditelji nisu izgubili nadu da će je pronaći, a u tome su im pomogli promotivni videi koje je Hamas objavio u siječnju, a na kojima su prepoznali svoju Nou, piše CNN.

This video appears to show 25-year-old Noa Argamani being kidnapped by Hamas fighters in Israel.



Noa was manhandled on a motorbike and driven across the desert. Her father was in tears as he spoke to reporters about her disappearancehttps://t.co/G2KFlVqF8t pic.twitter.com/wnYALo91hB