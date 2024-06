Putin mijenja taktiku, a važnu ulogu u tome imaju njegove kćeri

Kćeri ruskog predsjednika Vladimira Putina pojavljuju se u javnosti nakon godina tajnosti. Katerina Tikhonova i Maria Vorontsova govorile su na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu ovog tjedna, ne kako bi podijelile uvide u svoje profesionalno iskustvo, već kako bi ojačale imidž svog oca, rekao je bivši agent CIA-e, kako prenosi New York Post.

"Zapamtite da je to Putinov svijet i mi samo živimo u njemu", rekao je Ronald Marks, koji iza sebe ima 38 godina rada u američkim obavještajnim službama.

“To je produžetak njega... njegove želje da ponovno stvori Rusko carstvo, njegove želje da se pokaže kao najmoćniji čovjek u Rusiji. Mlade kćeri za njega predstavljaju vitalnost”, istaknuo je. Putin (71) bio je tajnovit u vezi sa svojom djecom. Sve se promijenilo posljednje dvije godine kada su se počele širiti i glasine o njegovom sve lošijem zdravlju.

Genetičarka Vorontsova (39) i Tikhonova (37), direktorica i bivša akrobatska plesačica, prihvatile su govoriti na summitu o svojim karijerama, što pokazuje, kako piše New York Post, da njihov moćni otac gleda svoje obiteljske veze kako bi ojačao nasljeđe.

"Razmišlja o svojoj smrtnosti. On sada dolazi u te godine u kojima traži svoje nasljeđe. Ako te kćeri mogu iskoračiti i predstavljati ga, mislim da će on to iskoristiti", rekao je Marks.

Iako su se uglavnom držale podalje od svjetla reflektora, Vorontsova i Tikhonova nekoliko su puta dovedene u prvi plan posljednjih godina. Tikhonova je bivša natjecateljska plesačica koja sada vodi inicijativu za umjetnu inteligenciju na Moskovskom državnom sveučilištu. Vorontsova je medicinska istraživačica i suvlasnica investicijske tvrtke za zdravstvo Nomenko. Postoje glasine da Putin ima još djece, no njihov identitet nikada nije potvrđen.