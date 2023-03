Liječničke udruga najavile štrajk: Očekuju da se Plenković osobno uključi u rješavanje problema

Kako nije bilo reakcija vladajućih nakon liječničkog prosvjeda na Markovu trgu prije desetak dana, pet liječničkih organizacija danas se sastalo kako bi dogovarali dalje korake. Nakon sastanka izrazili su očekivanje da ih primi premijer Plenković, a kako bi pokazali da misle ozbiljno lansirali su i prijetnju štrajkom.

"Svih pet liječničkih organizacija je spremno za štrajk. Odgovornost za štrajk je na Vladi, a naravno da ćemo se u štrajku itekako pobrinuti o našim pacijentima - svi hitni pacijenti, onkološki i dječje dobi bit će zbrinuti", rekao je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić nakon sastanka.

Ustvrdio je, vezano za nedavni prosvjed liječnika, da '3000 liječnika na Markovom trgu nije bila dovoljno jasna poruka Vladi', dodavši kako su liječnici s usuglasili da će sutra i formalno zatražiti sastanak s premijerom. "Očekujemo da se on uključi osobno u rješavanje ovih gorućih problema", poručio je Luetić.

Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatska udruga bolničkih liječnika, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine i Inicijativa mladih liječnika sastali su se u utorak kako bi raspravljali o daljnjim aktivnostima s obzirom na to da nedavni prosvjed "SOS za zdravstvo" nije doveo do onoga što su očekivali, a to je da ih na sastanak pozove premijer i da sasluša probleme koje ministar zdravstva Vili Beroš nije mogao riješiti.

Odluku o štrajku donijet će skupština Hrvatskog liječničkog sindikata

"Vlada je odgovorna za ovaj problem koji imamo, Vlada je odgovorna za nerješavanje. Jednoglasni zaključak tijela naših pet udruga je da je daljnja aktivnost štrajk", izjavila je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS) Renata Čulinović Čaić. Najavila je da će odluku o štrajku donijeti skupština Hrvatskog liječničkog sindikata.

Sindikalna skupština inače ima termin sastanak u svibnju, no sada postoji mogućnost da će se sastati i ranije ako treba odlučivati o štrajku. Dođe li do toga, tek trebaju odlučiti hoće li to biti jednodnevni štrajk upozorenja, štrajk do ispunjenja zahtjeva ili nešto treće.

"Ono što sada slušamo, da se održavaju sastanci - nijedan od tih sastanaka nije direktno vezan za zahtjeve koje smo postavili prije prosvjeda i s problemima koji su aktualni. Prema tome idemo dalje - tražimo da ono što smo postavili kao jasne zahtjeve, da se to počne rješavati", dodala je Čulinović Čaić.

Kaže kako je situacija ozbiljna i kako nemaju vremena za igru. "Vrijeme je za rješavanje i konkretne poteze, što smo govorili i prije prosvjeda. Konkretnih poteza još nismo vidjeli i zato s ovim potezom, našim pismom koje ćemo još jednom službeno uputiti premijeru, očekujemo da se nešto konačno pokrene", dodala je.

Prije štrajka mora proći postupak mirenja, a Čulinović Čaić je rekla kako će poštivati sve zakonske propise, no pripreme za štrajk počinju.

Pet krovnih liječničkih udruga na nedavnom prosvjedu u Zagrebu su upozorili na preopterećenost i loše radne uvjete, neučinkovito upravljanje u sustavu, devastaciju primarne zdravstvene zaštite, nepostojeću reformu zdravstva i kontinuirano ignoriranje svojih zahtjeva.

U anketi koju su prošle godine proveli Komora, Sindikat, HUBOL. KoHom i Inicijativa mladih liječnika, a koja je i podloga za ove aktivnosti, liječnici su iskazali ogromno nezadovoljstvo. Najviše ih je bilo za prosvjed, njih 73%, dok se njih 61% izjasnilo da podržava štrajk.

VIDEO Sjajan uspjeh naših liječnika: Prvi put u Hrvatskoj izveden zahvat na tumoru robotskom rukom