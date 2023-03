Veliki prosvjed: Liječnici i studenti iz svih krajeva Hrvatske stižu u Zagreb

ugledaju se u starije

Nasilje je postalo način komunikacije: 'Mlade ne učimo kako da se nose s problemima'

Tijekom 2022. godine se 24 djece do 14 godina ubilo ili pokušalo ubiti, što je najveća brojka u zadnjih deset godina. Kada se tome doda da su isto lani učinile i 62 mlade osobe u dobi između 15 i 18 godina, kao i 108 njih u dobi od 19 do 25 godina, nekome bi se trebali upaliti svi alarmi za uzbunu. No ne pale se, a jedan od razloga je, smatra psihologinja Mirjana Nazor, što se premalo računa vodi o mentalnom zdravlju. I mladih i starih.