Liječnica: Sama sam imala dva karcinoma. Pacijentice ne znaju što mogu očekivati i koje korake poduzimati

Udruga Nismo same održala je u ponedjeljak svoju inicijativu „zdrave kave s doktorima“ koja je, uz vrhunske liječnike i stručnjake, okupila stotinjak sudionica koje su imale priliku saznati sve informacije o prevenciji malignih bolesti i dobiti savjete te podršku.

Na „zdravoj kavi“ u Zagrebu okupilo se stotinjak sudionika, koji su u društvu izvrsnih liječnika razgovarali o ključnim zdravstvenim temama poput preventivnih pregleda, simptoma i rizika od obolijevanja pa sve do psihološke podrške i korisnih savjeta oko prehrane i suplemenata. Jedna od tema je bio i, kako se navodi u priopćenju, zastarjeli zdravstveni sustav koji stvara jaz između liječnika i pacijentica te time otežava kvalitetno liječenje.

Sa zainteresiranim ženama, njihovim obiteljima i građanima razgovarali su voditeljica Odjela za tumore dojke KBC-a Zagreb Paula Podolski, Zrinka Rendić Miočević i Marija Skoko iz Klinike za tumore KBC-a Sestara Milosrdnica, predstojnica Odjela za patologiju i citologiju Klinike za tumore KBC-a Sestara Milosrdnica i predsjednica udruge Europa Donna Hrvatska Vesna Ramljak, ginekolog Gordan Crvenković, Maja Vukoja iz Dnevne bolnice za afektivne poremećaje Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb i Ivona Poljak iz Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 21.11.2022., Zagreb

''Sama sam imala dva karcinoma i radim s pacijenticama koje prolaze kroz isto. Rekla bih da su pacijentice zarobljene u labirintu neznanja. Ne razumiju što im se događa, ne znaju što mogu očekivati i koje korake poduzimati'', rekla je onkologinja Vesna Ramljak.

Ginekolog Gordan Crvenković je ocijenio da liječnici ne razgovaraju dovoljno s pacijenticama. ''Kroz iskustvo mi liječnici trebamo znati koja pitanja postaviti i kako pristupiti, ali 80 posto dijagnoze mi može dati razgovor s pacijenticom'', rekao je Crvenković dodajući kako se razgovorom mogu značajno smanjiti odlasci na brojne pretrage, ali i uštedjeti novac i rasteretiti zdravstvene ustanove.

''Kada imate iskustvo maligne bolesti, onda je ta spoznaja uvijek prisutna, bez obzira što ste ozdravili. U početku kada dobijete dijagnozu, svaki dan vas nešto podsjeća na to. S vremenom se to ublažava, ali još uvijek postoji. Normalno je da postoje te misli i strahovi koje ne možete kontrolirati, ali možete kontrolirati kako reagirati na njih i tako si pomoći'', rekla je psihologinja Ivona Poljak.

Inicijativa „zdrava kava s doktorima“ namijenjena je svim ženama, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, i njihovim obiteljima kako bi kroz neformalno druženje s liječnicima dobili odgovore na sva pitanja vezana za preventivne preglede i suživot s rakom.

„Zdrava kava s doktorima“ provodi se u 15 gradova diljem Hrvatske u sklopu njihovog najnovijeg EU projekta „Nisi sama – educiraj se uz zdravu kavu s nama“. "Zdrave kave s doktorima“ su se do sada održale u osam gradova Hrvatske, a ostavile su jako pozitivan i ohrabrujući utjecaj na žene te okupile više od 400 sudionika.