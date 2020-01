Srpski mediji prenose da je u vili crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića došlo do eksplozije, no policija to demantira navodeći da je došlo do kvara na razvodnoj kutiji, što je izazvalo dim, ali da eksplozije nije bilo.

“Riječ je o manjem elektro kvaru koji je ubrzo saniran" - priopćili su iz policije, prenosi Kurir.

Vilu "Gorica" koriste predsjednik i Vlada Crne Gore za prijem visokih gostiju i delegacija iz inozemstva.