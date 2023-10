Lavrov zahvalio Sjevernoj Koreji: 'Jako cijenimo vašu načelnu i nedvosmislenu potporu'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov zahvalio je u srijedu Sjevernoj Koreji na potpori ruskoj invaziji na Ukrajinu, tijekom službenog posjeta toj zemlji koju SAD optužuje da naoružava Moskvu. "Jako cijenimo vašu načelnu i nedvosmislenu potporu ruskim djelovanjima u sklopu posebne vojne operacije u Ukrajini", rekao je Lavrov, prenijela je agencija Ria Novosti. Zahvalio je i na priznanju ruske aneksije četiriju ukrajinskih regija. Sjeverna Koreja jedina je na svijetu to učinila.

Lavrov je rekao da je njegov dvodnevni posjet Sjevernoj Koreji prilika da se "definiraju praktične mjere za potpunu provedbu dogovora" postignutih tijekom posjeta sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una Rusiji u rujnu. Lavrov će pripremiti i Putinov posjet Sjevernoj Koreji, rekao je glasnogovornik Kremlja za Tass.

Samit Kim Jong Una i Vladimira Putina povećao je bojazni zapada da će Sjeverna Koreja dati Moskvi oružje. SAD je u petak objavio da se to već događa. Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je da je Sjeverna Koreja zadnjih tjedana isporučila "više od tisuću kontejnera" vojnog materijala i streljiva Rusiji.

Sjeverna Koreja zauzvrat nastoji nabaviti rusku vojnu opremu i "sofisticiranu tehnologiju", osobito zrakoplove, projektile, oklopna vozila i materijal za proizvodnju balističkih projektila, dodao je. Po infografici Bijele kuće, pošiljka kontejnera poslana je morskim putem iz Najina u Sjevernoj Koreji u Dunay u Rusiji između 1. rujna i 1. listopada. Potom su vlakovima prebačeni u skladište streljiva oko 290 kilometara od ukrajinske granice, po istom izvoru. Kremlj je odgovorio da za to nema dokaza.

VIDEO Najopasniji teret na svijetu: Putin snimljen kraj 'nuklearnih' aktovki

Analitičari Beyond Parallela, odjela think tanka CSIS-a iz Washingtona, objavili su prošli tjedan satelitske slike koje pokazuju, kako tvrde, povećanje "bez presedana" željezničkog prometa između Rusije i Sjeverne Koreje. To znači da Sjeverna Koreja "vjerojatno šalje oružje i streljivo Rusiji", rekli su.

Rusija je objavila da je ove godine povećala proizvodnju granata kako bi ostvarila cilj od 2,5 milijuna, no analitičari smatraju da to možda neće biti dovoljno jer ruske snage u Ukrajini potroše 60.000 granata na dan, po ukrajinskim podacima.