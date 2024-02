KVIZ Poljubite bolju polovicu (ili koga već volite) i provjerite svoje znanje o blagdanu ljubavi

Ljubav. Najveća pokretačka sila u svemiru, rekli bi romantičari, dok bi ciničniji zaključili da novac ipak pokreće svijet. Ova dva pravca mišljenja ogledaju se i izlozima trgovina ovih dana, iz kojih gotovo ispadaju plišana srca, ruže i čokolade. Za prve to su simboli romantike, za potonje upravo primjer da je sve na prodaju te da je i Valentinovo komercijalna izmišljotina.

No i ovaj blagdan ima svoju povijest i ona je malo bogatija od crvenog kiča u trgovinama. Sveti Valentin bio je svećenik u Terniju, gradu blizu Rima. Završio je tragično, odrubili su mu glavu. Nije do kraja jasno kave veze ima s ljubavlju ovaj kršćanski mučenik, a više je teorija koje to pokušavaju objasniti. Prema jednoj, zaista je kažnjen jer se u sve uplela ljubav, no prema nekim zapisima, ostao je bez glave jer se nije htio odreći kršćanstva.

Običaj slavljenja Valentinova i darivanja najdražih na taj dan iz anglosaksonskih zemalja proširio se po svijetu pa tako i stigao i do nas. Na koji god da je način nastao i kojih putem došao do nas, Valentinovo je danas neoboriva činjenica, baš takav kakav je. Ako ste obavili sve po P.S.-u, darivali, poljubili i obradovali koga volite, kliknite na naš kviz i provjerite se kakvo je vaše znanje o Valentinovu.