Kupio vozačku u BiH za 1200 eura pa se čudio: Nisam znao da je krivotvorena

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu je podiglo optužnicu protiv 30-godišnjaka iz Siska, nakon što ga je policija na području Vojnića uhvatila s krivotvorenom vozačkom dozvolom iz BiH za čak tri kategorije. Koristio ju je punih šest mjeseci. Na ispitivanju se branio pomalo šaljivo - iako nikada nije položio vozački ispit, mislio je da je vozačka nabavljena legalno, a ne da je krivotvorena, javlja KAportal.

Policajci su 30-godišnjaka zaustavili u studenom prošle godine u mjestu Grabovac Vojnićki. Odmah su shvatili da je vozača krivotvorena te su ga kazneno prijavili tužiteljstvu. On se pred policijom branio kako je u Osijek išao 'izvaditi vozačku dozvolu'. Tada je sreo prijatelja kojem je rekao da bi htio dozvolu za upravljanje vozilima A, B i C kategorije. On ga je spojio s čovjekom iz BiH te su se našli u kafiću nedaleko granice te je 'obavio fotografiranje' i kroz deset dana 'potpisao neke papire'. Tog čovjeka s kojim se našao, kaže, upitao je treba li dolaziti na vožnju i treba li prijaviti privremeno boravište u BiH, na što mu je ovaj odgovorio da ne treba i da će to riješiti kroz protokol odnosno da će ga on prijaviti, piše KAportal.

Vozačku je dobio nakon 25 dana te ju platio 1200 eura. Takvom vozačkom dozvolom služio se šest mjeseci, no ni u jednom trenutku, navodi, nije mu palo na pamet da je krivotvorena. Prijatelj mu je samo rekao kako će srediti da ne mora ići polagati vozački ispit. Tužitelj je zaključio kako je okrivljenik 'postupao svjesno i voljno odnosno bio je svjestan protupravnosti svoga djela, no unatoč tome htio je njegovo počinjenje'. Dio obrane u kojem je naveo kako nije znao da je riječ o nevažećem odnosno krivotvorenom dokumentu tužitelj je smatrao neuvjerljivim i usmjerenim prema otklanjanju vlastite kaznene odgovornosti.

Sud odlučio: Sanader zbog afera Planinska, Ina-MOL i Fimi media u zatvoru mora ukupno biti 18 godina