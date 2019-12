Kum napao mladu i njezinu obitelj, a onda se otkrila mladoženjina tajna

Dan vjenčanja za mnoge je jedan od najljepših dana u životu. Međutim, to nije tako za Erin Manson-George i Steffana Wilsona koji su se vjenčali i poništili svoj brak ni 24 sata kasnije nakon što je brat mladoženje napao mladu i njezinu obitelj. Otkriveno je kako se mlada i mladoženja nisu vidjeli otkako su se vjenčali i poništili brak, no ono što je zaprepastilo javnost je otkriće kako je u međuvremenu mladoženja optužen za pokušaj ubojstva.

- Brak je bio gotovo u jednom danu što mora da je bio rekord. Nisu bili vjenčani dovoljno dugo da se razvedu, već su morali poništiti brak. Mladoženja je imao izbor ili njegova supruga ili brat i otac, a kad je nakon napada otišao s njima, brak je za njih dvoje bio gotov. - izjavio je prijatelj mladine obitelji za britanske medije.

Podsjećamo, nakon svadbe kum koji je ujedno i brat mladoženje Tomos Wilson napao je mladu i njezinu obitelj, kao i menadžera hotela u kojem se svadba odvijala.

- Brak je završio na tim stepenicama. To je vjerojatno najbolje za sve. Mlada dolazi iz dobre obitelji. Poznajem joj oca. On je morao stati između njih, a on nije pretjerano krupan muškarac. A Wilsonovi su krupni, oni su igraju u lokalnom rugby klubu - otkrio je obiteljski prijatelj mladine obitelji.

Sud je proglasio Tomosa Wilsona krivim za napad, kao i za uništavanje imovine. Wilson kao i njegova obitelj negiraju otpužbe i tvrde kako su mlada i njezina obitelj prvi napali.

U međuvremenu se saznalo kako je mladoženja Steffan Wilson optužen za pokušaj ubojstva u incidentu koji se dogodio u noćnom klubu u sjevernom Yorkshireu. Mladoženja je optužen da je pretukao 43-godišnjeg taksistu Nobyja Jamesa nakon noćnog izlaska početkom prosinca. On je u pritvoru gdje čeka suđenje.

Mlada se nakon propalog braka vratila roditeljima, te je upoznata s činjenicom da je njezin sad bivši suprug optužen za pokušaj ubojstva, piše Daily Mail.