Krvavi kamen skriva surovu legendu, još se vide crvene mrlje i broj 1687.: Ovo su zapisani uskočki mitovi

Rasuše se po svim našim gradovima, krajevima, ali kontinentima današnji potomci žumberačkih uskoka, koji su u 485 godina opjevani, opisani i dokumentima potvrđeni kao istinski branitelji kršćanske Europe i Lijepe naše. Stoga ne čudi da im je hrabrost, upornost, žilavost i na koncu žrtva plaćena vlastitom krvlju, satkana, opjevana i opisana u mitovima, pjesmama i pričama.



I kako to inače bude s junacima koji vrijede, žumberački uskoci nemaju u literaturi, poput drugih junaka, nebrojeno mnogo različitih priča ni zapisa, nema njihovo junaštvo nebrojeno mnogo pjesama, ali zato one koje su vrijeme i povijest sačuvali, a literarne namjernike usredotočili upravo na uskoke, ispričane su slikovito – štoviše, toliko jasno da uz niti jednu postojeću priču, mit, legendu i pjesmu nije potrebna ilustracija. Sve te priče uspijevaju riječju dočarati junake koji kroz povijest nikada nisu bili kmetovi. Ne bi na to, sudeći po zapisima koje svjedoče njihovu vremenu, nikada ni pristali. Nisu zato rođeni – ta stali su pred Turke!