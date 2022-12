Kriza na Kosovu: Vučić naredio najviši stupanj pripravnosti Vojske Srbije

Sve postrojbe Vojske Srbije i Ministarstva unutarnjih poslova od ponedjeljka navečer u stanju su pune borbene pripravnosti zbog krize na Kosovu i namjera Prištine da nasilno ukloni barikade na sjeveru, objavili su u ponedjeljak navečer ministri obrane i unutarnjih poslova.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga, sinoć je zapovijedio da Vojska Srbije od noćas bude u najvišem stupnju pripravnosti, do razine uporabe oružane sile, objavio je vicepremijer i ministar obrane Miloš Vučević.

Prethodno je ministar unutarnjih poslova Bratislav Gašić u kratkoj pisanoj izjavi naveo da je "shodno zapovijedi predsjednika Republike" naložio "podizanje pune borbene pripravnosti svih postrojbi MUP-a, Žandarmerije, Specijalnih antiterorističkih jedinica (SAJ) i Policijske brigade", te da se "odmah stave pod komandu načelnika Glavnog stožera i zaposjednu položaje predviđene operativnim planom“.

Napetosti koje na Kosovu traju mjesecima, eskalirale su u posljednja dva tjedna nakon što je Kosovska policija (KP) uhitila jednog donedavnog policajca, sumnjičeći ga za "narušavanje ustavnog poretka", na što su lokalni Srbi uzvratili postavljanjem barikada, tražeći njegovo oslobađanje.

Barikade na sjeveru traju već 17 dana, unatoč pozivima SAD-a, Velike Britanije i Njemačke da ih lokalni Srbi uklone, te "shuttle" diplomacije Sjedinjenih Država i EU-a koje pozivaju na deeskalaciju i pokušavaju obje strane dovesti za pregovarački stol.

Dodatne tenzije u ponedjeljak su potaknule najave iz Prištine da kosovska vlada ima "operativni plan" za uklanjanje barikada, a da se to očekivalo od mirovne misije (KFOR) čije snage to nisu do sada učinile.

Beograd je ranije od KFOR-a zatražio da shodno Rezoluciji 1244 VS UN-a, omogući povratak srpskih snaga sigurnosti na Kosovo, ali izravni odgovor iz zapovjedništva KFOR-a nije stigao.

Napetosti je povećala i odluka Prištine da danas zabrani ulazak na Kosovo patrijarhu Porfiriju, poglavaru Srpske pravoslavne crkve čiji tron je službeno na Kosovu, u Pećkoj Patrijaršiji.

Beogradski mediji najavili su da će se Vučić i Porfirije sastati u utorak, no provladina TV Pink javila je da će se sastati tijekom noći, premda o tome nema službene potvrde.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je ranije večeras na Instagramu da će poduzeti "sve mjere da zaštiti srpski narod".

"Dajemo sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost. Nažalost, nisu nas htjeli čuti ili ih nije previše ni zanimalo da nas čuju", rekao je Vučić u video-snimci.

"U teškoj smo situaciji, ali ćemo dati sve od sebe i brinuti na svaki način kako da sačuvamo mir i stabilnost i ne samo to, kako da zaštitimo naš narod na sjeveru Kosova i Metohije", rekao je Vučić.

Ministar obrane Miloš Vučević izjavio je da je za Beograd "zabrinjavajuća blaga reakcija međunarodne zajednice i izbjegavanje razgovora, političkog dijaloga o uzrocima, ne posljedicama, koje su dovele do ovakvog vida političke borbe".

Vučević je pozvao sve građane Srbije da "ostanu mirni i pribrani", te da ne nasjedaju na lažne vijesti i zlurade komentare, te naglasio potrebu da svi pokažu "dostojanstvo, nacionalnu solidarnost i političku zrelost, kao građani i kao narod".