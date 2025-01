Može li svećenik blagosloviti kuću čak i ako mu ništa ne ostavite?

Dugogodišnja tradicija blagoslivljanja kuća diljem Hrvatske krenula je i ove godine. Iako sve više kućanstava ne želi da im svećenik dođe u blagoslov, ta se tradicija itekako još zadržala u Goričanu, mjestu u Međimurju gdje je HRT razgovarao s župnikom Župe Goričan Josipom Drvoderićem.

- Ono što je redovito je da bude križ, da bude upaljena svijeća ako je moguće, blagoslovljena voda i onda negdje znaju onu klasičnu Bibliju uzeti, a drugdje Bibliju mladih - naveo je Drvoderić četiri ključna elementa koji moraju biti na stolu za vrijeme blagoslivljanja. Međutim, obitelji često ostavljaju i novac, no Drvodelić objašnjava kako je to u Goričanu sporedna stvar.

- To nikada nije bio uvjet, jednostavno mi dolazimo, pomolimo se i uopće to nije predmet nikakvog razmatranja - kaže župnik. Obitelj Nikole Medvara uvijek se iznova razveseli kada im u dom stigne župnik s ministrantom.

- To je tradicija koja traje već godinama, kod nas i to je veselje kad velečasni dođe u našu kuću - kaže Nikola, a Izak Medvar dodaje: ''Svake godine nam je to prekrasno i to volim i jednostavno smo takvi''.

>> FOTO Ovo je top 100 najboljih fotografija u 2024. godini