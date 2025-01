Krenule racije diljem SAD-a. Mnogi ne izlaze, ne šalju djecu u školu... 'Ljudi su prestravljeni'

Administracija Donalda Trumpa, novog američkog predsjednika, podignula je broj uhićenja migranata koji nemaju dokumente u velikim gradovima diljem SAD-a. Mnogi su uhićeni, uključujući kriminalce i one bez kriminalne prošlosti. Otkako je predsjednik preuzeo dužnost 20. siječnja, izvršene su racije u više gradova, a neki od njih su Chicago, New York, Denver i Los Angeles. U nekim zajednicama, uplašeni migranti izostaju s posla i ne šalju djecu u školu. Kako navodi BBC, više od 3.500 migranata bez dokumenata uhićeno je otkako se Trump vratio u Bijelu kuću.

"Nisam vidjela ništa slično ovome, a tek je prvih nekoliko dana predsjedništva", rekla je Gina Amato Lough, odvjetnica za Immigrants Right Project. Ističe da je "namjera izazvati šok i strahopoštovanje" i da se "stvara teror u zajednici." Bijela kuća i Američka imigracijska i carinska služba (ICE) objavili su detalje nekih od uhićenja, pokazujući slike osumnjičenih i dijeleći pojedinosti o njihovim zemljama porijekla i zločinima. No, Bijela kuća jasno je dala do znanja da svaki migrant bez dokumenata podliježe uhićenju i deportaciji. "Prekršili su zakone naše zemlje i, prema tome, kriminalci su", poručila je Karoline Leavitt, tiskovna tajnica Bijele kuće.

Uhićenja su već utjecala na mnoge zajednice diljem SAD-a. Lough je rekla da su klijenti bez dokumenata izrazili strah od odlaska u bilo koju državnu agenciju - čak i da bi dobili vozačku dozvolu ili zatražili liječničku pomoć u bolnicama. "Čujemo da su ljudi prestravljeni", rekao je Michael Lukens, izvršni direktor Amica centra za prava imigranata, organizacije koja pruža besplatno pravno zastupanje nedokumentiranim migrantima koje su vlasti pritvorile. "Ljudi se boje ići na posao ili poslati svoju djecu u škole", rekao je, dodajući da je Trumpova administracija blokirala napore njegove organizacije da uđe u pritvorske objekte kako bi se sastala sa zatvorenicima. “To je upravo ono što Bijela kuća želi – utjerati strah u ljude i natjerati ih da odu”, rekao je. "To nije nešto što smo ikada vidjeli."

Među onima koji su izrazili strah je Gabriela, migrantica iz Bolivije koja je ušla u SAD prije više od 20 godina. Sada kućna pomoćnica u Marylandu, Gabriela isprva nije bila zabrinuta zbog Trumpove izborne pobjede, vjerujući da će ciljati samo na kriminalce i da će mnogi migranti imati koristi od poboljšanog gospodarstva. Ali, nakon devet dana administracije, ona kaže da je postala uplašena, kao i mnogi njeni susjedi, nakon što je vidjela da je ICE proveo operacije u obližnjim zajednicama. "Mnogi ljudi u mojoj zgradi prestali su slati svoju djecu u škole. Sada više nitko ne ide ni u crkvu", rekla je za BBC. Još jedan migrant bez dokumenata, meksički državljanin Carlos koji živi u New Yorku, rekao je: "Čuli smo da je ICE došao do zgrade nedaleko od mene". Njegov je sin američki državljanin rođen u New Yorku. Poput Gabriele, Carlos je u početku bio oprezno optimističan u pogledu Trumpove izborne pobjede. "Nemam problem s uhićenjem kriminalaca. Ali, stalno čujemo da se odvode i drugi ljudi - radnici."

Trump je potpisao takozvani Laken Riley zakon, prema kojem se migranti bez dokumenata koji su uhićeni zbog krađe ili nasilnih zločina moraju držati u zatvoru do suđenja. Prijedlog zakona, nazvan po Laken Riley, studentici koju je prošle godine ubio Venezuelanac, odobrio je Kongres. Prilikom potpisivanja, Trump je rekao da će vlada krenuti u uspostavu ustanove za 30.000 osoba bez dokumenata.

