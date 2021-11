Krao artikle s policija pa ih skrivao pod jaknom. Uhićen zbog alarma i zaštitara

Za devet krađa raznih artikala iz trgovina, vrijednih više stotina tisuća kuna sumnjiči se 66-godišnjak koji je zbog toga ispitan na ODO Rijeka. Sumnjiči ga se da je krađe počinio od 8. listopada do 4. studenog na području Primorsko-goranske županije. Ulazio je u trgovine, s polica uzimao razne artikle koje je potom skrivao ispod jakne.

Nakon toga bi otišao iz trgovine ne plativši. Sumnjiči ga se i za pokušaja krađe koju je počinio 20. listopada. Učinio je sve kao i svaki put prije toga, no ovaj se put, nakon što je 66-godišnjak izašao iz prostora trgovačkog centra u Rijeci oglasio alarm. Čuvši alarm do 66-godišnjaka je dotrčao zaštitar. Uhvatio ga je, no 66-godišnjak mu se počeo otimati. Zatim mu je zaprijetio nekim oštrim predmetom, najvjerojatnije nožem prije no što je odbacio ukradene predmete i pobjegao. No uskoro je nađen i uhićen a tužiteljstvo traži da ga se pritvori zbog opasnosti od ponavljanja djela.