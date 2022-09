Kraljičin lijes stigao u Buckinghamsku palaču, brojni građani odaju počast

Kraljičin lijes stigao je u Buckinghamsku palaču. Sprovod kraljice Elizabete II. je u ponedjeljak, 19. rujna.

Kralj Charles i svi članovi uže kraljevske obitelji okupili su se u Buckinghamskoj palači kako bi dočekali lijes pokojne kraljice Elizabete, a deseci tisuća ljudi okupili su se na ulicama dok je lijes prolazio kroz britansku prijestolnicu. U mraku kišne noći osvijetljena mrtvačka kola polako su se kretala od zračne luke kroz London prolazeći pored gomile ljudi. Neki su stajali na cesti, drugi bacali cvijeće, a brojni su izlazili iz automobila kako bi pogledom ispratili povorku.

Video: Ispred Buckinghamske palače brojni građani opraštaju se od kraljice Elizabete

Elizabeta je umrla mirno u četvrtak u svome ljetnikovcu dvorcu Balmoral u Škotskom Visočju u 97 godini, i ostavila iza sebe narod u žalovanju. Smrt najdulje vladajućeg britanskog vladara potakla je stotine tisuća ljudi da se okupe u kraljevskim palačama diljem zemlje kako bi izrazili sućut.

Charles, koji je automatski postao kralj, također putuje po sva četiri dijela Ujedinjenoga kraljevstva u kojima predvodi ožalošćene povorke. Princeza Anne, kraljičina jedina kći, zajedno je s lijesom putovala od Škotske gdje se nalazio otkad je Elizabeta prošli tjedan umrla.

"Bila mi je čast i privilegija biti s njome na njezinim posljednjim putovanjima", kazala je Anne u priopćenju. "Raznježila me ljubav i poštovanje koje joj je toliko ljudi izrazilo na tim putovanjima."

Skupina nosača lijesa iz Kraljevskog ratnog zrakoplovstva unijela je lijes u avion. Počasna garda u kiltu Škotske kraljevske pukovnije stajala je s bajunetima a pukovnijska glazba svirala državnu himnu kada je zrakoplov poletio. Na taj se način Škotska oprostila od kraljice.

Mase ljudi u međuvremenu su se okupile pred Buckinghamskom palačom, mjestom brojnih nezaboravnih svečanosti tijekom kraljičine vladavine, od proslava vjenčanja do jubileja.

Lijes će u srijedu na topovskom postolju u sklopu velike vojne povorke prijeći put do Westminster Halla, gdje će biti izložen do pogreba u ponedjeljak. Javnost će moći uz njega proći u bilo kojem trenutku dana, sve do jutra kad će se održati pogreb na koji stižu deseci svjetskih vođa, uključujući američkog predsjednika Joea Bidena.