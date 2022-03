Kotromanović: Rusi su napravili apsolutno iznenađenje! Sada imaju tri izbora

Zamjenik načelnika glavnog stožera ruske vojske Sergej Rudskoj objavio je kako Rusija mijenja taktiku te kako će se usredotočiti na "oslobođenje istočne Ukrajine". Ova objava bila je "više od iznenađenja", komentirao je vojni analitičar Večernjeg lista Ante Kotromanović te istaknuo kako je Rusija očigledno shvatila da neće moći napraviti ono što je prvotno kanila.

- Kako su se ponašali, to nije bilo očekivano. Nikada nisu svoje jasne namjere i ciljeve javno kazali. Mi smo procjenjivali njihove namjere iz njihovog djelovanja na terenu. Ovo redefiniranje ciljeva je apsolutno iznenađenje. Očito su shvatili da neće moći napraviti ono što su kanili - kazao je.

- Nisu ostvarili strateške ciljeve u Ukrajini, tu nema dvojbi. Oni su tu doživjeli neuspjeh, s obzirom na ciljeve koje su postavili. Sada novi ciljevi i informacije koje smo vidjeli mogu značiti, naravno, više stvari. Prva stvar, da se zbilja žele usredotočiti samo na povezivanje istočnih krajeva i povezivanje Krima, ali to, u principu, već imaju. Kada zauzmu Mariupolj, a to je pitanje dana, oni imaju taj prostor cijeli. Možda mogu tu i stati, postaviti nove granice i to prekrojiti Rusiji - kazao je.

Kao jedan od ciljeva za koje tvrde da su ostvarili, Rusi navode da su nanijeli velike štete ukrajinskog vojsci te kako ona sada ne bi imala snage upasti u Donbas. Kotromanović to naziva "opravdanjem".

VIDEO Pogledajte snimku razorenog Mariupolja iz zraka: "Ledeni pakao, s ulicama zatrpanim truplima i ostacima uništenih zgrada"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To je opravdanje za neuspjeh koji su doživjeli, za uništenu tehniku i izgubljeno ljudstvo. Oni imaju sve skupa, u tri smjera, 200.000 vojnika koje su pripremili za napad. Ako su im gubitci polovica od onog što kažu Ukrajinci, to su ozbiljne brojke. Oni su definitivno shvatili da su oni koji su planirali ovu besmislenu operaciju da sa tim ljudima ne mogu završiti posao koji su počeli. Premalo je ljudi, zemlja je ogromna. I što sada? Imaju tri izbora. Kada riješe Mariupolj, mogu reći: "Okej, to je to. To je bio naš pravi cilj". Drugo, mogu eventualno zbog Putinove taštine, jer izgubili su stigmu čvrste organizirane vojske, upotrijebiti nešto što bi bilo nevjerojatno glupo, a to je biološko, kemijsko, nuklearno oružje. Moguće je i da se nastavi sukob, da prevlada u njemu ta taština i da se još više mobilizira ljudi, još više dovuče tehnike i nastavi sukob - naveo je.

S obzirom na najavljeno redefiniranje ciljeva, Kotromanović ističe kako je premještaj ruskih trupa već trebao početi.

- Ako su im namjere da se usredotoče samo na taj dio ukrajinskog prostora, onda su se snage trebale davno povući. Oni imaju 40-50 tisuća vojnika oko Kijeva. Nije bilo naznake da se miču. Treba pričekati, ne treba vjerovati baš tim izjavama iz ministarstva, to su ipak vojnici. Po meni, dok državni vrh, Lavrov i Putin ne objave te njihove jasne namjere u idućih nekoliko dana, to treba uzeti s rezervom - kazao je te se osvrnuo na mogući ishod rata.

- Što smo naučili od ruske vojske u 30 dana? Da nisu bili sposobni poraziti ukrajinsku vojsku koja je bila brojčano manja od njih. Što možemo očekivati od ruske vojske i Putina u idućih 30 dana, to je ono što mene zanima, to je nešto zbog čega trebamo biti zabrinuti - kazao je te pojasnio kako alarmantan može biti nastavak sukoba bez dolaska novih ruskih snaga.

- Misli li on upotrijebiti nekakvo oružje koje bi bilo za masovno uništenje, što bi bilo grozno za sve da se dogodi, to je ono što treba vidjeti. Ako će ostati samo na ovome, to je dobar znak, to znači da bi se ovo sve skupa moglo završiti - zaključio je Kotromanović.

VIDEO Zelenski poručio Europskom vijeću da su prekasno reagirali da spriječe Rusiju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

