Dogovoren pakt protiv Putina: Megaprojekt Amerike i Europe promijenit će svijet, plin stiže LNG mostom!

Neki to nazivaju i navalnom, mornaričkom verzijom čuvenog berlinskog zračnog mosta, kojim su Amerikanci dopremali hranu u ruskom blokadom odsječeni zapadni Berlin krajem 1940-ih.



Ali ovaj put riječ je o plinu, koji će dolaziti morem, i premda se početne količine ne čine ni približno dovoljnima da nadomjeste ruski plin o kojem je ovisna Europa, ideja je slična i zamah je u petak stvoren: američki predsjednik Joe Biden i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavili su u petak u Bruxellesu početak novog energetskog partnerstva u kojem će Amerikanci prema EU usmjeriti dodatnih 15 milijardi prostornih metara (bcm-a) ukapljenog plina do kraja ove godine, a do 2030. te dodatne količine trebale bi dosezati 50 bcm-a godišnje.