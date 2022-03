Ukrajinski dužnosnik: 900 ljudi bilo u kazalištu u Mariupolju u vrijeme napada, preživjelo ih 600

Velikim slovima ispisan natpis "djeca" na ruskom jeziku nije spriječio bombardiranje kazališta u Mariupolju, opkoljenom lučkom gradu jugoistočne Ukrajine, 16. ožujka. Kazalište napadnuto prije deset dana bilo je sklonište za brojne civile, a danas su pristigli najnoviji podaci o broju preživjelih i stradalih.

Savjetnik gradonačelnika Mariupolja Petro Andriushchenko rekao je kako se vjeruje da je oko 600 ljudi preživjelo napad te kako je oko 300 osoba poginulo.

Kako je naveo, informacije o žrtvama i preživjelima sporo se pojavljuju od napada 16. ožujka, a odsutnost funkcionalnih policijskih snaga i mreže hitnih službi onemogućila je sastavljanje službenog broja, prenosi CNN.

See this red roof?

It’s a drama theater in Mariupol, we called it “the Dram.”

See those little letters on the square? They read “KIDS” in Russian.

That was a message to Russian bomber crews.

But you know what - they bombed the building to ashes anyway.

Because they’re animals. pic.twitter.com/xYOkC7CPm5