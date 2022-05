Kotrla u istrazi priznao da je uzeo 6800 eura mita, no nije se nagodio

Njih je 10 uhićeno lani u srpnju, u međuvremenu su optuženi, a za njih osam postupak je okončan i prije no što je suđenje počelo. Jer na optužnom vijeću su priznali krivnju te su se nagodili s USKOK-om. Za uzvrat su osuđeni na uvjetne kazne, koje se kreću u rasponu od šest mjeseci do godinu dana zatvora.

Optužnica protiv preostale dvojice, Milivoja Kotrle i Darka Baruna je potvrđena, pa će tako od njih 10 na klupu zagrebačkog Županijskog suda u dogledno vrijeme sjesti samo njih dvojica. Osim ako se ne predomisle te se i oni odluče na nagodbu s USKOK-om. Što bi, barem kada je Kotrla u pitanju bilo i pomalo logično jer je nakon uhićenja lani od detaljno priznao sve za što ga USKOK tereti te je vrlo detaljno opisao kako je uzimao mito.

On je bio voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja u Sektoru za promet grada Zagreba, dok je Barun bio pomoćnik pročelnika za provedbu komunalnih aktivnosti mjesne samouprave u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu Grada Zagreba. Ostali optuženici, a riječ je o poduzetnicima Jeleni Barišić, Ivanu Papiću, Krešimiru Huzjanu, Ivanu Rukavini, Zdravku Čabraji, Dubravku Milojeviću, Sanji Borisavljević i Goranu Miličiću, priznali su kako su Kotrli davali mito. U zamjenu za mito, njegov im je ured davao razne suglasnosti koje su njihovim tvrtkama bile potrebne za poslovanje. Radilo se o mitu od nekoliko tisuća kuna do nekoliko tisuća eura.

Najveću uvjetnu kaznu dobio je Krešimir Huzjan, koji je osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Jelena Barišić i Sanja Borisavljević, uvjetno su osuđene svaka na po osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Ivan Papić uvjetno je osuđen na šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, dok su Rukavina, Čabraja, Milojević i Miličić osuđeni svaki na po šest mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Svih osmero moraju platiti, svatko, po 1000 kuna sudskih troškova.

Teretili su se za djela koja su počinili od kolovoza 2020. do rujna 2020., a među djelima koja su im se stavljala na teret su primanje i davanje mita. Inače USKOK je u optužnici tražio da se Kotrli oduzme protupravno stečena imovinska korist od 6800 eura i 2500 kuna, a traže i da se Barunu oduzme 500 eura. Tijekom istrage Kotrla je iznio obranu, a u njoj je među ostalim priznao da je od Jelene Barišić i Ivana Papića uzeo 1300 eura mita.

- Ja sam njoj pomogao, a ona me je pitala kako mi se može odužiti. Rekao sam joj da je svjesna da sam joj pomogao te da sama procijeni ako smatra da ima nekakvi obvezu. Rekao sam joj da me može nagraditi pod uvjetom da to ne bude neki veći iznos te da njoj bude prihvatljivo - iskazivao je u obrani Kotrla.

Priznao je i da je od Huzjana uzeo 5000 eura, od Milojevića 5000 kuna, a priznanje iz njegove obrane potkrijepljeno je drugim dokazima, poput obrana drugih optuženika, iskaza svjedoka, prikupljene dokumentacije i snimki tajno snimljenih razgovora. S obzirom na to, bit će zanimljivo kako će se u nastavku postupka braniti, odnosno hoće li negirati krivnju. Što se tiče Baruna, on je tijekom istrage, jedini, negirao počinjenje djela.

VIDEO Krvoproliće u Teksasu! Ubijeno 19 učenika, dvije odrasle osobe, objavljeni identiteti žrtava: 'Bio je najslađi dječak kojeg sam poznavao...'