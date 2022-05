Pala zločinačka osmorka: U šest navrata iz BiH u Hrvatsku prebacili najmanje 61 stranog državljanina

USKOK je, na temelju kaznene prijave PU zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana (1988., 1987., 1983., 1996., 2002.), dvojice srpskih državljana (1963., 1989.) i jednog bosanskohercegovačkog državljanina (1999.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, priopćio je USKOK.

"Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od 26. veljače do 18. svibnja 2022. u Zagrebu, u cilju da se materijalno okoriste nedozvoljenim prevođenjem stranih državljana preko bosansko-hrvatske i hrvatsko-slovenske granice, nakon što je s nepoznatim osobama iz inozemstva za najmanje 600,00 eura po osobi dogovorio nedozvoljeno prevođenje stranaca preko državne granice iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku radi njihovog daljnjeg prevođenja preko državne granice iz Hrvatske u Sloveniju, s II. do V. okr. dogovorio preuzimanje i prijevoz tih osoba s područja Topuskog i Gline u neposrednoj blizini hrvatsko-bosanske granice do Zagreba te od Zagreba do područja Kraljevca na Sutli u neposrednu blizinu hrvatsko-slovenske granice, pri čemu je s V. okr. dogovorio odrađivanje prethodnice.

U ostvarenju dogovorenog nepoznate osobe su na neutvrđeni način prevodile strance izvan legalnog graničnog prijelaza u Hrvatsku, gdje su na dogovorenom mjestu strane državljane preuzimali II. do IV. okr., prevozili ih do Zagreba i smještali u obiteljsku kuću od I. okr., odakle su ih ponovno preuzimali i prevozili do dogovorenog mjesta, pri čemu su I. i V. okr. vozili ispred njih kao prethodnica u cilju uočavanja i izbjegavanja policijskih ophodnji. Posao prethodnice u jednom navratu su obavili i VI. i VII. okr., dok je IX. okr. u jednom navratu preuzeo strance iz obiteljske kuće I. okr. u cilju njihovog prijevoza do dogovorenog mjesta.

Na opisani način je u šest navrata preko državne granice iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebačen najmanje 61 strani državljanin, za što su I., II., III. i IV. okr. primili ukupno 32.400,00 eura", stoji u priopćenju.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika.