Kostu su ostavili na staroj Dravi, do kopna je mogao jedino plivajući

Ostavljaju ih u kontejnerima, u kutijama, uz cestu, na livadama i njivama, a on je ostavljen na staroj Dravi, nekoliko kilometara od belišćanskog mosta. Poznavatelji terena, domaći ljudi, kažu da se zbog obilnih kiša do mjesta na kojem je pronađen sada može jedino čamcem.

Ostavljen je na mjestu s kojeg je do kopna mogao samo plivajući, a kako bi bili sigurni da to neće i pokušati - zavezali su ga za drvo. Uspio se odvezati, ali hrabrosti za plivanje nije imao. Cvilio je i lajao, zvao upomoć. Čuli su ga ljudi, oni kojima ništa nije teško kako bi pomogli živom biću. I uspjeli su.

– Vratili smo se mokri do kože, ali zajedničkim smo snagama uspjeli doći do peseka – kaže Danijela Prelčec. Dodaje kako je dojavu o psu zavezanom za drvo preko stare Drave u Baranji dobila Renee Matajčić. Nazvao ju je komunalni redar, kojem je pak Suzana Miladić javila da je njezin zet, ribič, vidio zavezanog psa. Jedina opcija bila im je čamac ili plivanje. Na poziv im se javila Maria Konstantinović, ona i njezin suprug ustupili su im čamac za akciju.

– Po njima je pas dobio i ime, nazvali smo ga Kosta – objašnjava Danijela. Pridružila im se i Danijela Šustar, a njih tri su, kaže, pričekale Marka Anića, komunalnog redara grada Belišća, i Tina Lackovića.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



– To područje nije u nadležnosti grada Belišća, pripada Općini Petlovac, ali bili su nam podrška unatoč kiši koja je nemilice padala. Nakon toga stigao je i Tomislav Radović, inače član HGSS-a, a onda i Ivan Brenc. Svima hvala od srca – ističe D. Prelčec. Čamcem su se uputili do mjesta na kojem je pas viđen.

– Tomo i ja doveslali smo do mjesta na koje nas je ekipica navodila. Napokon smo ga ugledali, preplašen i mokar, režao je i lajao od straha. Brzo se opustio, nahranila sam ga, stavila lajnu i prenijela ga u čamac. Cijelo vrijeme je drhtao – priča nam Danijela.

Za to vrijeme, na obali, R. Matajčić dogovarala je s Veterinarskom stanicom Beli Manastir da preuzmu skrb o psu, a one da pomognu s udomljavanjem.

– Odvezli smo Kostu u Beli Manastir, pregledali su ga i sad slijedi karantena, cijepljenje, čipiranje i kastriranje, a onda je spreman za novi dom – kaže Danijela i dodaje kako će i njih dvije u potragu za udomiteljima. Za Kostu traže obitelj koja ga nikad više neće ostaviti i koja će se o njemu brinuti do kraja života.