Lola je nestala prije godinu i pol, prevalili su kilometre tražeći je

Lola je opet u svom dvorištu u Šatornju, vratila se u njega nakon godinu i pol. Njezina vlasnica Kristina Pančić tražila ju je mjesecima i oglašavala njezin nestanak gdje god je stigla, ali sve je bilo bezuspješno.

– Obilazila sam okolna sela autom, dozivala je, ispitivala ljude, ali nitko je nije vidio. Nakon nekoliko mjeseci odustala sam i prijavila veterinaru da je nestala. Lola je tada imala godinu dana, bila je čipirana, uredno cijepljena i kastrirana – priča nam Lolina vlasnica. Nadala se, ipak, da će je netko pronaći i da će je čip vratiti kući. Tog 6. rujna 2019. Lola je istrčala iz dvorišta s njihovom drugom kujicom Kali. Pridružio im se susjedov pas i zajedno su krenuli prema šumi. Kali se vrlo brzo vratila, ali Lola i susjedov pas netragom su nestali.

Nada da će se Lola vratiti kući bila je sve slabija, a onda je na društvenoj mreži ugledala poznate oči, odmah je bila sigurna da je to njezina kujica.

– Ugledali su je uz cestu u blizini Topuskog, to je desetak kilometara od nas. Ne znam kako je tamo stigla. Javila sam se jednoj volonterki i zamolila je da provjeri ima li pas čip. Ona se povezala s gospođom koja je sve objavila na Facebooku i vrlo brzo potvrdila mi je da je to moja Lola – kaže. Ljudi kod kojih je pronađena ispričali su volonterki da je Lola došla k njima s još nekoliko pasa, ali svi su stradali pod kotačima automobila. No, umjesto da se kujica odmah vrati svojoj kući, nisu je htjeli dati, pravdali su se da su je djeca zavoljela i da će biti jako tužna. Javili su se drugi dan vlasnici, a ona je sjela u auto i zajedno s mamom krenula po psa. Kaže, ponudili su joj i da Lolu otkupe, ali nije pristala.

– Lola je bila umiljata, ali djecu nije nikad previše voljela. Kako su se dobro brinuli o njoj dokazuje i to što je bila puna buha i krpelja, a na tijelu je imala i puno rana. Dlaka joj je zapuštena, ali to nije najveći problem. Ne znamo što su joj radili jer se jako boji. Odmah me je prepoznala i išla sa mnom, bila je sretna i kad smo stigli kući. Boji se kad joj prilaze nepoznati ljudi ili kad netko krene rukom prema njoj. U kuću ne želi ni ući. Pretpostavljam da je bila negdje i zatvorena pa se sad boji – objašnjava nam Kristina i dodaje kako joj nije jasno da Lolu nitko do sada tamo nije vidio. Kao da se tek sada pojavila.

– To je uz cestu kojom prolazi puno ljudi, ja sam se tim putem provezla ne znam koliko puta. Dolaze tamo i veterinari i baš je nitko nije vidio. Nije sve to vrijeme ni cijepljena, a ljudi kod kojih je bila rekli su da su se nadali kako će imati mlade. Nisu znali da je kastrirana – priča nam. Rane će Loli brzo zacijeljeti, buha i krpelja više nema, a i dlaka će sjajiti onim starim sjajem. Fizički će se brzo oporaviti uz svu brigu i u društvu dva psa, Kali i Bože kojeg su udomili nakon što je Lola nestala.

No, za psihičke traume, ističe vlasnica, trebat će vremena. Ne žure se, ne prisiljavaju je, puštaju je da sama odluči kada će ući u kuću. Vratit će oni njezino povjerenje, najvažnije je da je opet s njima.