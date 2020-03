Koronavirus ima i splitska liječnica: 'Sve je počelo s jakom glavoboljom'

Splitska epidemiologinja Jasna Ninčević, voditeljica Službe za javno zdravstvo ima koronavirus. U nedjelju je na radnom mjestu osjetila prve simptome, a konačna potvrda u vidu nalaza pozitivnog na koronu stigla je jučer.

"Mi liječnici obolijevamo kao i svi, možda smo malo izloženiji. Mislim da se nisam zarazila u Zavodu, a ne znam ni za nekog poznanika tko je bio vani, pa da sam se zarazila u kontaktu s njim. U nedjelju sam radila, na poslu sam osjetila da mi počinje rasti temperatura, da imam glavobolju. Javila sam se šefici, otišla sam doma, imala sam temperaturu, u ponedjeljak nisam išla na posao, čekala sam jedan dan, mislila sam da je obična viroza. Kad mi nije bilo bolje, odlučila sam se testirati u utorak. I jučer je došao nalaz", rekla je za Index doktorica Ninčević.

"Nije nikome svejedno, jer vam se čini da se to događa drugima, a može se dogoditi svakom. Ne obolijevaju samo ljudi koji su vani putovali. Voljela bih da ljudi shvate da moraju slušati sve upute koje donosi Krizni stožer i da štiteći sebe štite druge, pogotovo najosjetljivije, a to su stari ljudi i ljudi koji imaju kronične bolesti, jer mlađi ljudi i ljudi poput mene mogu to prevladati bez problema", tumači doktorica Ninčević.

Svoje je ukućane isti trenutak stavila u izolaciju, jer joj je i suprug liječnik, zet liječnik, trudna kćerka također liječnica.

Također, ispričala je nešto i o simptomima koje je osjetila prije nego li je posumnjala da je pozitivna na COVID-19.

"To je kao srednje teška gripa s jakom, jakom glavoboljom i nekakvim čudnim senzacijama u vratu i području ždrijela, bolovima u rukama, nogama i mišićima. Bili su nekakvi blagi grčevi u trbuhu i opća slabost. Uopće se nisam zakašljala, ne mora se nužno kašljati i nije mi curio nos, niti sam imala takozvane kataralne simptome. Dapače, grlo mi je skroz suho i treba stvarno piti izuzetno, izuzetno puno tekućine i to, po mogućnosti, vrućih čajeva jer kažu da je taj virus prilično osjetljiv na vrućinu. Dakle, ja se zbilja nalijevam tekućinom, pijem je u nemjerljivim količinama - čajeve, tople napitke, ležim, mirujem. Javila sam se odmah infektolozima, ponuđeno mi je da dođem u bolnicu, ali smatram da ovakvi slučajevi ne trebaju u bolnicu ako imaju mogućnost izolacije"; ispričala je između ostalog za Index gospođa Ninčević.