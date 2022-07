Kontrolori leta idu u štrajk i prijete kaosom usred sezone. Male su im plaće od 21 do 51 tisuću kuna?

Ne, nije šala. Jedan od dva sindikata koji okuplja kontrolore u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe najavio je da u četvrtak kreće u štrajk. U HKZP-u je zaposleno 740 radnika, a taj sindikat okuplja ih manje od polovice. Njihova najava štrajka već u samom startu izaziva sumnjičavost kod ostalih građana jer svi znaju kako kontrolori imaju najveće plaće u državi. Samim time teško se staviti u njihovu kožu, a još teže solidarizirati u njihovoj boli što im sada prosječne plaće iznose od 21 do 51 tisuću kuna neto, što su tek osnovne plaće, a ima tu još raznih dodataka, za prekovremeni rad i sl. Ili da to izrazimo u našoj novoj valuti, kontrolori u startu zarađuju od 2800 do 6500 eura neto. Kontrolori traže povećanje od oko 32 posto, što bi značilo da bi im mjesečne plaće skočile od prosječno minimalnih 29 do gotovo 68 tisuća kuna neto. Znači, traže povećanje u iznosu jedne do tri prosječne plaće hrvatskog policajca ili vojnika. Uz to, traže de facto i 13. plaću u obliku božićnice. Uprava im nudi 7-postotno povećanje, što su oni s gnušanjem odbili. Protekle dvije takozvane COVID-godine nisu bile dobre ni za kontrolore. Prihodi su im se smanjili s oko 850 milijuna pretpandemijskih kuna na ispod 600 milijuna kuna u 2021., u kojoj su, po podacima Poslovna.hr, imali i 4,5 milijuna kuna gubitaka. U prethodnoj 2020. gubici su bili 47 milijuna kuna, a po Fini i veći, 57 milijuna.