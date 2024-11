Amerikanci opet otvorili pitanje izvanzemaljaca, pokazali 'tajna izvješća' i govorili o snimci kod Kuvajta: 'Oni postoje'

Američki Kongres ove srijede sastalo se na jednu temu potpuno nevezanu uz američke izbore i novu administraciju koju će Donald Trump dovesti sa sobom nakon inauguracije u siječnju. Naime, u Kongresu se danas održalo već drugo saslušanje koje se tiče neidentificiranih letećih objekata (UFO), odsad nazvani neidentificiranim anomalnim fenomenima tj. skraćeno UAP-om. Najveće zanimanje tijekom ove sjednice izazvao je video navodnog UAP-a kod obale Kuvajta kako izlazi iz oceana. Michael Shellenberger, novinar i osnivač javnog informativnog servisa ispričao je kako mu je svjedok, koji je vidio snimku, kazao je kako je scena bila snimljena iz helikoptera, a na snimci su se navodno mogla vidjeti dva objekta čije podrijetlo nije poznato.

Inače, prvu 'bombu' pustio je tijekom saslušanja Luis Elizondo, pisac i bivši dužnosnik ministarstva obrane, odlučno navodeći kako je ''UAP stvaran''. On je objasnio kako napredne tehnologije koje ne pripadaju nijednoj vladi na svijetu ''nadziru osjetljiva vojna postrojenja diljem svijeta''.

Lue Elizondo: "... all to hide the fact that we are NOT ALONE in the Cosmos."



Stated, under oath. #ufo #uap #ovni pic.twitter.com/wM0DCcWZnq