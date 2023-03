Komunikacijski stručnjak: Iz dva razloga neće biti prijevremenih izbora u Vukovarsko-srijemskoj

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić uhićen je zbog prošlogodišnje prometne nesreće. Osim njega, privedena su trojica policajaca i dvoje civila. Svi se sumnjiče za davanje lažnih iskaza poslije prometne nesreće te prikrivanje dokaza. Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se na ulazu u Cernu, mjesto nedaleko od Andrijaševaca gdje Dekanić ima obiteljsku kuću. Slupano je službeno vozilo Vukovarsko–srijemske županije Škoda Superb. Dekanić je tvrdio kako u trenutku nesreće nije automobil vozio on nego njegov rođak K.B. Uhićenje župana Dekanića bila je i tema večerašnje emisije "Otvoreno" HRT-a gdje se, između ostalog, raspravljalo hoće li biti prijevremenih lokalnih izbora na istoku Hrvatske. Politički analitičar Aleksandar Musić kazao je da Dekanić izbore nije dobio na temelju osobne karizme već na "markicu HDZ-a".

"Ne može se utjecati na to kako se netko ponaša te je li nešto napravio ili nije, ali imate svu snagu ovoga svijeta postaviti se na ispravan način u pravom trenutku, prema van, prema svojim ciljnim skupinama, bilo lojalnim ili neodlučnim, pa i tom dijelu desnice koji će prelijevati se natrag u HDZ razočaran implozijom ili poluimplozijom Domovinskog pokreta. Na to se itekako može utjecati. A to je danas na neki način nedostajalo", rekao je Musić.

VIDEO Uhićen vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, troje policajaca i dva civila

Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu objasnio je u kojem slučaju može doći do prijevremenih izbora. Naime, u slučaju da županov mandat prestane u prve dvije godine, raspisuju se izbori, a ako tu bude u druge dvije godine, onda ga zamjenjuje zamjenik.

"Župan bi trebao biti osuđen pravomoćno da bi mu po sili zakona prestao mandat", pojasnio je Đulabić.

Sociolog Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu osvrnuo se na okolnosti same prometne nesreće. "Ako smo doista imali zataškavanje i prikrivanje stvarne situacije u što je bilo uključeno i dio policijskih struktura, a ako su čak i neki građani koji su nepoznati, nisu izravno vezani s tim političarem i sudjelovali u tome, onda nam to govori da su te političke strukture izrazito moćne i da mogu iskontrolirati faktički sve procese na lokalnoj razini", rekao je te naglasio kako prevelika moć lokalnih političara značajno ugrožava mogućnost stvarne demokracije na lokalnoj razini.

Da se iz dva razloga ne mogu dogoditi izbori u Vukovarsko-srijemskoj županiji, naglasio je Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak. "Župan nema razloga podnijeti ostavku da bi izašao iz zatvora kao što je to bio slučaj s Matijom Posavcem, koji je bio zadržan zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja djela", kazao je Trogrlić i dodao da se u ovome slučaju županu stavlja samo mogućnost utjecaja na svjedoke. U trenutku kada se svjedoci ispitaju, župan će biti pušten.

Drugi razlog zbog kojega ne vjeruje da se mogu dogoditi izbori je, kako kaže, situacija u HDZ-u u toj županiji. "Nije izgledno da će HDZ u ovako lošem unutarstranačkom stanju u toj županiji i s teretom ovoga sebi dozvoliti da ide u izborni ciklus. Ono što će se dogoditi, prema mom mišljenju, je da će ili čekati do isteka ove druge godine mandata, do lipnja, kada ga može zamijeniti zamjenik ili će nekako vući taj mandat do kraja", smatra Trogrlić.