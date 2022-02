Kolaps IDS-a: Miletiću prijetili izbacivanjem pa na kraju sam otišao, optužuju ga za niz nedjela

Istarski župan i donedavni predsjednik IDS-a Boris Miletić jučer je napustio tu stranku i time prevenirao stegovni postupak koji je dan ranije protiv njega pokrenulo novo stranačko vodstvo. Da istupa iz IDS-a, Boris Miletić objavio je putem društvenih mreža, i to dok je trajala konferencija za novinare predsjednika stranke Dalibora Pausa, koji ni jučer nije precizirao zašto je zapravo pokrenut postupak protiv Miletića.

Jedino što se zasad službeno zamjera bivšem predsjedniku IDS-a jest autokratsko vođenje stranke, no u stranačkim kuloarima jučer su se mogle čuti i optužbe da je Miletić lažirao interne ankete rađene uoči prošlogodišnjih lokalnih izbora kako bi pogurao kandidature sebi odanog kadra.

Prebolan poraz u Puli

Da stvari između bivšeg predsjednika stranke i novog vodstva ne stoje dobro, moglo se zaključiti odmah nakon promjena u vrhu stranke. Trzavice su bile očekivane već zbog lošeg rezultata na lokalnim izborima, na kojima je IDS izgubio dobar dio istarskih gradova i općina kojima je do tada vladao, a posebno bolan za stranku bio je gubitak vlasti u Puli. Ni sam Miletić nije se mogao pohvaliti blistavim rezultatom u utrci za župana, koju je dobio sa svega 40 glasova razlike pred SDP-ovim Danijelom Ferićem, zbog čega je SDP kasnije bezuspješno pokušao osporiti ove izbore.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 05.02.2022.., Pula- Press koferencija na kojoj su se obratiti predsjednik IDS-a Dalibor Paus te potpredsjednici Loris Persuric, Valter Glavicic i Elena Puh Belci. Tema konferencije bila je pokretanje stegovnog postupa protiv Borisa Miletica za povredu Etickog kodeksa i statuta IDS-a. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

No do petka navečer nije bilo naznaka da bi se protiv Miletića mogao pokrenuti disciplinski postupak, tim više jer je novi predsjednik Dalibor Paus nakon preuzimanja dužnosti u rujnu tvrdio kako sa županom ima dobar odnos, nazivajući ga čovjekom s velikim iskustvom i zaslugama za stranku. Da do sada nije bilo prigovora na njegovo navodno autokratsko vođenje stranke ističe i sam Miletić, koji podsjeća i kako ništa od onoga što se sada navodi kao razlog pokretanja disciplinskog postupka nije spomenuto na izvanrednom saboru stranke u rujnu, koji je plebiscitarno prihvatio njegovo izvješće.

Izvori bliski vrhu stranke jučer su nam pak objašnjavali kako je odluka o pokretanju disciplinskog postupka tek sada pokrenuta jer vodstvo IDS-a ranije nije imalo informacije koje sada ima. Ističu kako nije riječ o osobnom sukobu između novog i starog predsjednika, već o činjenici da se član stranke ogriješio o statut što je, pojašnjavaju naši izvori, bio test koji je stranačko vodstvo uspješno prošlo.

– Snaga svake organizacije vidi se po tome koliko drži do vlastitih pravila – kazao nam je izvor blizak vrhu stranke. No činjenica je da je IDS ovim potezima ostao bez župana u Istri, kojom vlada desetljećima, a iz prvih reakcija oporbe jasno je da neće dobiti poštedu kako bi u miru riješili unutarstranačke probleme.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 02.06.2021. Pula - Boris Miletic odrzao je konferenciju za novinare u sjedistu IDS-a u Puli."nPhoto: Srecko Niketic/PIXSELL

Istraga vezana za Ruse

Nove izbore u županiji prvi je zazvao gradonačelnik Pule Filip Zoričić, no iz IDS-a su mu odmah uzvratili da prvo počisti u svom dvorištu.

– Filip Zoričić je zadnja osoba na svijetu koja se može javiti po pitanju izvanrednih izbora! Već mjesecima svjedočimo potpuno nefunkcionalnoj koaliciji u Puli, koja nije u stanju donijeti odluke, a kamoli kvalitetno upravljati gradom – komentirao je prvi čovjek pulskog IDS-a Daniel Deković, uz poruku Zoričiću da bi prvo trebao zatražiti izbore u Puli, kako za gradonačelnika tako i za Gradsko vijeće.

No Zoričić nije jedini koji je jučer spomenuo potrebu novih izbora. Učinio je to i SDP-ov Ferić, koji je najavio i mogućnost pokretanja Miletićeva opoziva s funkcije župana. Podsjetio je pritom kako se takvo što može dogoditi samo putem referenduma, “osim naravno u slučaju da istražna tijela ne donesu takve odluke”. Ferić je pritom podsjetio na prijavu koju je protiv Miletića SDP podnio USKOK-u zbog sumnji u pogodovanje ruskom investitoru, vlasniku Ribarske kolibe, a kazao je kako je po njegovim saznanjima u tijeku istraga vezana uz taj predmet.