'Koga god HDZ pošalje u borbu, neće me moći pobijediti. Spominju već treće ime u samo mjesec dana'

Tri mjeseca pred lokalne izbore ličko-senjskom županu Darku Milinoviću ankete daju veliku prednost pred konkurentima. U intervjuu za Večernji list vođen putem e-maila govori kakva su očekivanja njegove stranke i njega.

S obzirom na ankete, možete li se već sad opustiti?

Prave ankete bit će 16. svibnja. A sadašnje ankete govore da smo samo u dva mjeseca postojanja stranke LiPO napravili golem posao. Ankete su procjena izbornog potencijala u ovom trenutku i one nas, ne samo mene nego cijelo članstvo i pristalice obvezuju na dodatni angažman do sredine svibnja. Uvjeren sam u dobre rezultate u cijeloj našoj županiji. Neopisive su emocije probuđene u sva tri dijela naše prostrane i ponosne županije: u utočnom dijelu s našom Novaljom, u primorskom dijelu s Karlobagom i Senjom, kao i u ličko-gackom dijelu.

Činilo se da će vam se iz HDZ-a suprotstaviti vaš nekadašnji suradnik Dražen Jurković, no sada kažu da će to biti Ernest Petry. Tko vam je opasniji protivnik?

Koga god HDZ pošalje u ovu borbu, neće me moći pobijediti. Bilo da to bude Dražen Jurković, koji prema zadnjim informacijama nije prihvatio ponudu da bude kandidat HDZ-a. Sada dolaze glasovi da će njihov kandidat biti Ernest Petry. To je već treće ime u samo mjesec dana. Očito HDZ ima teškoća s kandidatom ili se kandidati uplaše i povuku. Da podsjetim, sada će HDZ-ov kandidat biti onaj kojega sam prije četiri godine porazio, i to kao kandidata koji je svojedobno bio na listi SDP-a. I uopće ne sumnjam da će značajan dio članova HDZ-a upravo zbog njima neprihvatljivog kandidata glasovati za mene. Moram iskreno priznati da sam očekivao nešto jačeg protukandidata, recimo Dražena Jurkovića.

Domovinski pokret za županicu kandidira Miru Vrkljan-Radošević. Hoće li ona više glasova odnijeti vama ili HDZ-u?

Uopće se ne osvrćem na Domovinski pokret, kao ni na jednu drugu stranku. Maksimalno smo kao stranka usmjereni na što kvalitetniju pripremu za nadolazeću izbornu utakmicu. Sadašnje stanje u organizaciji, entuzijazam na terenu nam daje snagu i dodatni poticaj da budemo još bolji i posvećeniji glavnoj zadaći: daljnjem napretku naše Like, Primorja i otoka snažnijim pokretanjem poduzetništva i obrtništva, maksimalno se usmjeravajući na fondove EU. Imamo snage, znanja i iskustva da to učinimo.

Na parlamentarnim izborima HDZ je u Lici pomeo konkurenciju. Vi tada niste imali stranku pa mu niste ni konkurirali. Jeste li mu pomagali?

Dobro ste rekli, na zadnjim parlamentarnim izborima HDZ je bio uvjerljiv pobjednik u Ličko-senjskoj županiji i Gospiću. Međutim, da vas podsjetim, na zadnjim prijevremenim izborima za Skupštinu županije, HDZ je u Gospiću bio tek treća politička opcija. Moja Nezavisna lista bila je znatno jača od HDZ-a. Ostavljam vama da prosudite jesmo li na parlamentarnim izborima moji pristalice i ja pomogli HDZ-u.

HDZ vas je prije dvije godine pokušao maknuti s mjesta župana. Nije uspio, ali je na izvanrednim izborima ipak bio najjača lista u županiji. Može li to postići i na ovim izborima?

Malo ću vas ispraviti, radi naših čitatelja. Naime, HDZ je s četiri koalicijska partnera dobio 13 mandata, a moja nezavisna lista osam. Od tih 13 mandata, HDZ-u je pripalo osam, a koalicijskim partnerima pet. To znači da smo imali jednak broj mandata: moja nezavisna lista i HDZ. Podsjećam i na još jednu važnu činjenicu o rezultatima na prijevremenim izborima. Kad bismo našim rezultatima pribrojili i glasove nezavisne liste Ante Dabe i Stjepana Kostelca, danas dvojice mojih najbližih suradnika u stranci LiPO, onda bismo mogli reći da bi današnji LiPO bio uvjerljivi pobjednik tadašnjih prijevremenih izbora. Tri vodeće političke osobe nezavisnih lista, Dabo, Kostela i ja, sada smo čelnici stranke LiPO. Ponovit ću, uvjereni smo u sjajne rezultate na nadolazećim izborima, za koje se temeljito pripremamo, kako programima tako i sjajnim kandidatima za načelnike i gradonačelnike i sve liste u predstavničkim tijelima.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL 07.01.2021., Sisak - Licko-senjski zupan Darko Milinovic posjetio je Sisak i donirao je 100000 kuna sisackom-moslavackom zupanu Ivi Zinicu za mjesta koja su stradala u potresu. Photo: Edina Zuko/PIXSELL

Hoćete li se i nakon ovih izbora u Županijskoj skupštini osloniti na HDZ?

Stranka LiPO će se osloniti isključivo i jedino na veliku glasačku potporu, na rad i entuzijazam naših članica i članova, i brojnih naših pristalica. Stranka LiPO okuplja veliki krug vrlo kvalitetnih i obrazovanih ljudi, mladih ali i onih iskusnijih, iz svih dijelova naše županije, oslonjenih na našu tradiciju, ali i s pogledom u budućnost. To nam daje snagu da ćemo svojom energijom i entuzijazmom, idejama i prijedlozima biti itekako prepoznati. Uvjeravam vas, neće biti nikakvo iznenađenje kad kasno navečer u nedjelju 16. svibnja stranka LiPO postane veliki izborni pobjednik u Ličko-senjskoj županiji, ali i u Gospiću, Novalji, Otočcu, Senju, Karlobagu, Brinju, Lovincu, Udbini, Plitvičkim jezerima... Imamo sjajne ljude, prepoznate u svojim sredinama, koji će preuzeti odgovornost.

Zanimljiv je i vaš odnos s Karlom Starčevićem. Nakon izvanrednih izbora činilo se da ćete surađivati u Skupštini, a sada ste ponovo ljutiti neprijatelji. Što se zapravo dogodilo između vas?

Ništa se nije značajno dogodilo. Karlo Starčević pokazao se kao manipulator i nevjerodostojan. Cijeli se njegov politički rad skriva u antologijskoj rečenici koju je izrekao u jeku nemogućnosti formiranja većine nakon izvanrednih izbora za Skupštinu županije: „Glasajmo tajno da bi se vidjelo tko će za koga glasati“. Ta je rečenica izbrisala njegovu vjerodostojnost, ako ju je uopće imao. Ovi će ga izbori izgurati u ropotarnicu promašenih političkih figura. Povrh svega toga, najveća je njegova nesreća to što njegovim političkim radom upravljaju neki drugi ljudi iz pozadine, iz političke hladovine, koji nemaju hrabrosti izaći na svjetlo dana.

U anketama uvjerljivo vode vaši kandidati u Otočcu i Novalji. Možete li dobiti i Gospić?

U Gospiću stranka još nije donijela odluku, ali izgledni kandidat je Nikola Šimunić, sjajni mladi znanstvenik koji je s 34 godine stekao doktorat znanosti. Vrlo je svestran, bio je jedan od najboljih studenata na svom fakultetu, ali je istodobno i konobario kako bi si zaradio za džeparac. Danas je taj 34-godišnjak doktor znanosti. Još nešto, on je i demograf, neopterećen prošlošću, a mogu slobodno reći i pokazatelj budućnosti. On je za sadašnjeg, a uskoro bivšeg gradonačelnika Gospića, druga galaktika, space shuttle. Gospić će dobiti gradonačelnika koji će ubrzanim postupkom pokrenuti grad prema budućnosti i otvoriti perspektivu mladim ljudima, stvaranju poticajnog okruženja za nove projekte. To ovaj grad zaslužuje.

Iz Istre i Primorja ovih smo dana mogli čuti najave da će sami odlučivati o cijepljenju protiv koronavirusa i otvaranju terasa kafića. Plenković je uzvratio da neće dopustiti samovolju regionalnih stožera. Mislite li da bi županije same trebale odlučivati o protupandemijskim mjerama?

Danas u modernoj i europskoj Hrvatskoj bilo čija samovolja nije dobrodošla. Postavljam pred sebe i cijelu hrvatsku javnost jednostavno pitanje: može li bilo koji premijer, pa tako i Plenković, znati bolje situaciju u Ličko-senjskoj županiji nego ja? Uvjeravam vas da ne može. To znači da mi, župani i stožeri na županijskoj razini, moramo imati mogućnost odlučivanja, ali to znači i odgovornost. Da sam na mjestu premijera Plenkovića, ne bih preuzimao onu odgovornost koja mi ne treba i upravo to ću predložiti premijeru u idućim danima.

Da ste sada ministar zdravstva, biste li se odlučili na uvoz ruskog cjepiva?

Moram vas podsjetiti da jedino u mojem mandatu nije bilo gomilanja dugova, a onda ni potrebe za sanacijom zdravstvenog sustava, te sam jedini ministar uz Andriju Hebranga koji je izdržao sve četiri godine mandata. Da vas podsjetim, bila je to provedba teških reformi zdravstvenog sustava, sa svojim, možda danas politički suprotstavljenim ljudima, ali tada onim ljudima koji su imali značajnu ulogu u kreiranju zdravstvene politike kao što su Dražen Jurković, Tihomir Strizrep, Ante Zvonimir Golem i ravnatelji zdravstvenih ustanova. To je tim koji je donio najbolje hrvatskom zdravstvu u njegovoj povijesti i siguran sam da smo danas u situaciji odlučivati o ruskom cjepivu, ne da bi bilo dobrodošlo nego potrebno, uz uvjet da prethodno prođe sve kontrole koje sustav zdravstva Hrvatske posjeduje. U kriznim se situacijama moraju donositi odgovorne i odlučne odluke. U uvjetima kakvi su u našoj zemlji, ali i u cijeloj Europskoj uniji u posljednjih nekoliko tjedana otkad se pojavilo pa “nestalo” cjepivo, donio bih odluku o korištenju ruskog cjepiva, koje bi prethodno moralo proći sve kontrole koje naš sustav propisuje. Sporost europske birokracije, ali i nesnalaženje u postupku pregovaranja o isporukama cjepiva, u ovakvim zdravstvenim uvjetima možda su neke ljude koštali ozbiljnih zdravstvenih posljedica, da ne kažem i smrti.