Kod Vukovara potonuo riječni brod Petar: 'Bio je natovaren pijeskom'

U noćnim satima subotu na nedjelju, 14/15. rujna, u vode Dunava potonuo je riječni brod Petar koji je bio angažiran na projektu „Regulacija desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.331 i urbanističko uređenje na području grada Vukovara“. Kako doznajemo radi se o brodu koji je imao gospodarsku namjenu, odnosno radio je izvlačenju pijeska iz Rijeke Dunav. Prema riječima vukovarskih brodara brod je u subotu normalno radio negdje do 13 sati poslije čega su radnici Vodoprivrede Vinkovci, koja je i vlasnik potonulog broda, završili sa smjenom i napustili gradilište ali i brod koji je ostao privezan na Dunavu.

- Brod je bio natovaren pijeskom. Navodno kako je pijesak ostao na brodu jer je došlo do kvara na pumpama koje izbacuju pijesak. Priča se kako je krivac za potonuće broda riječni kruzer koji je pored Vukovara prošao većom brzinom nego što je dopušteno. To je izazvalo valove koji su zapljusnuli brod i pijesak na njemu poslije čega je on, od tereta koji nije mogao nositi, potonuo – kažu nam vukovarski brodari.

Dodaju i kako je sada problem i što dalje s brodom, kada će on i kako biti izvađen iz vode Dunava ali i koliko ima nafte u njemu i može li doći i do onečišćenja vode. Brod je još u nedjelju i ponedjeljak bio vidljiv na površini, a onda je nakon porasta vodostaja Dunava nestao u vodama moćne rijeke koja raste iz sata u sat.

Više informacija o ovom slučaju pokušali smo dobiti iz Lučke kapetanije Vukovar ali su nas oni uputili na nadležno ministarstvo. U srijedu je u Vukovaru, na izvanrednoj sjednici Stožera Civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije, bio i glavni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković koji nije imao nikakvih informacija o ovom potonuću broda. Inače, Hrvatske vode su investitor ovog projekta kod Vukovara. Niti PU vukovarsko-srijemske nije izvijestila o ovom događaju, a da se nešto dogodilo na Dunavu nije znao niti gradski pročelnik za komunalne djelatnosti Dražen Čulig. Međutim, da je došlo do potonuća broda potvrdio nam je direktor Vodoprivrede Vinkovci Željko Šarčević koji je rekao kako je ovo po malo čudna situacija, odnosno da 15-ak godina rade na Savi i Dunavu ali da im se nikad ništa slično nije dogodilo.

- U subotu, oko 13 sati, brod je prestao sa radom i do navečer nije bilo nikakvih problema. Ništa se nije događalo. I ona tijekom noći se dogodi da brod tijekom noći ili ranih jutarnjih sati nasjedne na dno Dunava. Zašto se to dogodilo ne znam ali mi je malo vjerojatna priča o valovima riječnog kruzera koji su zapljusnuli brod i pijesak na njemu. Znat ćemo više kada ga izvadimo iz vode kada ćemo vidjeti je li došlo do pucanja oplate ili nečega sličnog. Uglavnom prilično neobična situacija s kojom se do sada nismo susretali – rekao je Šarčević.

Dodaje kako je brod u međuvremenu potonuo skroz u vode Dunava ali da je i dalje privezan i da je područje oko broda osigurano. S vađenjem broda iz Dunava krenut će se kada se vodostaj Dunava normalizira, a još će vidjeti hoće li moći to napraviti sa svojom mehanizacijom i ljudima ili će pak morati angažirati vanjske suradnike. Po riječima Šarčevića odmah nakon što je brod nasjeo na dno Dunava s pumpama su izvukli naftu koja je bila u spremnicima tako da nema razloga za strah oko zagađenja. Kaže i kako je odmah i dio tereta s broda izbačen dok je dio ipak ostao.

- I sami imamo puno upitnika oko ovog događaja ali ćemo riješiti problem. Kada ga izvadimo na površinu onda ćemo vidjeti kakva sve oštećenja ima poslije čega će brod ići u kompletnu obnovu kako bi se sve sredilo i kako bi ponovno mogao proći provjeru tehničke ispravnosti i od Hrvatskog registra brodova dobiti potvrdu da je brod ispravan za dalji rad.

Posljednji sličan slučaj dogodio se u veljači 2012. godine kada je kod Vukovara se nasukao riječni brod Aleksandar koji je bio natovaren kukuruzom. On je tada promašio vodni put i nasukao se ali nije potonuo. Da bi se brod odsukao moralo se izvaditi sav kukuruz poslije čega je izvađen na površinu. Za takve poslove se koriste velike dizalice.

Proizvođač broda Petar je tvrtka Schottel, a pokreće ga motor Navigator snage 128,8 kW. Najveća dužina broda je 33,16 metara, najveća visina 5,82 metara, najveća širina 5,82 metara, a najveća istisnina 470,61 tona. U službenim dokumentima stoji kako je gaz prazno opremljenog broda 0.74 metara, a gaz s teretom 2,2 metara. U dokumentima stoji kako se radi o brodu unutarnje plovidbe koji ima gospodarsku namjenu.

