Kod 'Šokca' na graševinu i frankovku ubranu s 8000 panjeva loze

Bit će to dobra berba, grožđe je zdravo. Samo da nas vremenske neprilike zaobiđu pa da dočekamo berbu s punim urodom – primivši grozd graševine u ruku znalački izgovara 35-godišnji Davor Banović iz Trenkova, sela između Velike i Požege u kojem je dvorac imao Slavonac pruskog podrijetla o čijem su životu ispričane brojne zanimljive priče – barun Franjo Trenk, vlastelin, zapovjednik pandurskih dragovoljaca, kockar te izvrstan vojnik koji je pobijedio u čak 102 dvoboja.

Popularna kušaonica

Nedaleko od danas derutnog barunovog dvorca obitelj Banović ima lijepo uređenu kušaonicu "Šokac" u kojoj će gostima ponuditi domaće specijalitete, poput čobanca, sarme, pečenja s ražnja... I naravno, svoja vina, graševinu i frankovku napravljenu od grožđa što su ih ubrali s nešto više od 8000 panjeva loze, u dva vinograda.

11.07.2024., Trenkovo - Izbor za najbolji OPG Zlata vrijedan, OPG Banovic, vinogradarstvo i kusaonica Sokac. Damir Banovic, Photo: Ivica Galovic/PIXSELL Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Na gospodarstvu se može i prespavati u nekoj od tri sobe, ukupnog kapaciteta za osam osoba. Za doručak su u tom slučaju "obvezne" suhomesnate slavonske delicije – šunka, kulen, kobasica i slanina, domaća jaja, sezonsko povrće, ajvar... Sve što Banovići ponude gostima domaće je, a ono što sami ne proizvode nabavili su od lokalnih proizvođača s kojima su povezani.

Otvorena taman na početku pandemije kad u nju nitko nije smio ići, kušaonica Banovićevih u kratko se vrijeme prometnula u poželjno mjesto za održavanje proslava poput krštenja, odlazaka u mirovinu, rođendana, djevojačkih i momačkih zabava te za goste koji su u Slavoniju došli na team building pa kod "Šokca" najprije dođu na obilni doručak i koju čašicu prave slavonske šljivovice, a može i lozovače.

Formalna vlasnica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je Davorova dvije godine mlađa sestra Nikolina Banović Baršun, no cijelu je priču "zakuhao" Davor, istodobno i radnik i glasnogovornik na gospodarstvu, nogometni sudac i zaposlenik u domu za starije osobe. Naravno, obvezna je i roditeljska pomoć, mama Vesna glavna je u kuhinji i tu joj pomaže Nikolina, a kad smo kod hrane, Davor je s tatom majstor u pecalu – prostoriji naslonjenoj na kušaonicu u kojoj je pečenjara. Gledatelji televizijskih kulinarskih emisija Davora su imali prilike i vidjeti u jednoj od njih kako pravi pitu krumpirušu i peče vinogradarski ćevap koji čini najfinije svinjsko i juneće meso, marinirano i nanizano na ražnju te sa sušenom slaninom i crvenim lukom umotano u svinjsku ili teleću potrbušnu maramicu. Na gospodarstvu pomogne i Davorova supruga Martina, 85-godišnja baka Ljubica radila je dok je mogla, a Davorova Sofia i Nikolinin Mateo sigurno će pomoći, samo kad narastu. Uz kušaonicu za 36 osoba Banovićevi na svome gospodarstvu imaju i dvorišnu konobu u koju stane još 25 osoba.

Odmor ispod oraha

– Imam prijatelja koji piše EU projekte i on nam je napravio projekt za kušaonicu i sobe, prijavili smo se na mjeru, prošli i dobili 50.000 eura. Taman što smo bili završili kušaonicu, došla je pandemija pa nismo smjeli raditi. No sad je već druga priča, imamo i neke stalne goste koji nam se vraćaju – zadovoljan je Davor s kojim, nakon što nam je pokazao kušaonicu, konobu i prostrani podrum ukopan ispod cijele kuće u kojem je spas od vrućine potražila baka Ljubica, odlazimo u vinograd u selu ispred kojeg je posađeno sada već veliko stablo oraha. Taj je orah ujedno prva stanica odakle kreće berba grožđa i tu obitelj i prijatelji najprije doručkuju. Zatim se rasporede duž redova i negdje na polovini vinograda opet će ih dočekati hlad ispod oraha gdje će malo odmoriti i popiti piće. Treći orah nalazi se na kraju vinograda i kad se dođe do njega, vrijeme je za slasno pečenje.

A ulaz u prvi UNESCO-ov geopark u Hrvatskoj, Park prirode Papuk, od obitelji Banović udaljen je manje od deset kilometara.