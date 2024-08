Hrvatski posavci i hladnokrvnjaci na prostranstvu od 2000 hektara

Dobri temelji na kojima je izgrađeno njihovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, a zatim mjera za mlade poljoprivrednike na kojoj je prošao i imao priliku gospodarstvo još više unaprijediti i modernizirati, bili su velika odskočna daska u životu Marka Malovića iz Palanjka, sela nadomak Siska.

Preuzeo od majke

Gospodarstvo je ovaj 33-godišnjak preuzeo od majke Grozdane, ona ga je naslijedila od svekra, Markova djeda Mate. U toj smjeni generacija i vlasnika Marko je isprofilirao smjer u kojem će ići, a to je uzgoj konja, prvenstveno hrvatskih posavaca, ugrožene i zaštićene autohtone hrvatske pasmine konja, poslušnih i blage ćudi.

Osim njih, na gospodarstvu su i hladnokrvnjaci, najbrojnija hrvatska autohtona pasmina konja čije su karakteristike otpornost i dobra plodnost. Uzgajaju ih Malovići za rasplod, ždrebad prodaju, a svoje konje pokazuju i na izložbama na kojima njihovi istimareni ljepotani osvajaju nagrade. Imaju tridesetak grla, dva su pastuha. Bavi se poljoprivrednik Marko i ratarstvom pa na nekih šezdesetak hektara sije kukuruz, ječam, zob, tritikal i pšenicu, za potrebe svojih životinja i za prodaju. Kaže kako kukuruz uvijek dobro rodi, godišnje ga imaju između 200 i 300 tona. Trenutačna je cijena 150 eura za tonu, kao i za tonu pšenice koje proizvedu oko 40 tona.

Malovići na gospodarstvu imaju skladišni prostor za žitarice, opremljeni su svom potrebnom mehanizacijom pa, među ostalim, imaju i kombajn i tri traktora. Obitelj u Moslavini ima i vinograde. – Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo preuzeo sam od majke 2018. godine – kaže Marko, inače bivši nogometaš. U vrijeme dok je gazdarica bila mama Grozdana, na imanju s mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom bilo je dvadesetak krava, krmače i četiri kobile, no Marko je budućnost vidio u uzgoju konja. Otac Ivica nije to isprva smatrao baš najboljom idejom, no danas ponosno kaže kako su četvrta generacija koja je nastavila obiteljsku tradiciju bavljenja ratarstvom i stočarstvom. Uz Marka i roditelje na gospodarstvu je i Markova 25-godišnja djevojka Klaudija Jarčević iz obližnje Hrastelnice čija se obitelj također bavi poljoprivredom, no uzgajaju svinje i nekoliko krava. Klaudija obožava raditi s konjima i toliko se u njih zaljubila da ih sada ima i tetovirane.

– Planiramo se i dalje baviti uzgojem konja, ali imamo i ideja za proširenje na turističku djelatnost – govori Klaudija dok s njom i Markom idemo prema nekoliko minuta vožnje udaljenom pašnjaku na kojem su hala i većina konja, dok je dio životinja smješten iza kuće u selu.

Brojni planovi

Područje na kojem caruje pitom pastuh Zeus ograđeno je žicom, konji imaju prostranstvo od oko 2000 hektara, a rijeka Lonja ovaj pašnjak dijeli na dva dijela. Da ne bi koji od konja otišao svojim putem, svaki ima ogrlicu za praćenje i Marko putem mobitela vidi je li koji skrenuo s puta pa odlazi po njega, da ga vrati. U staji su postavljene i kamere: – Kobile se ždrijebe kad je sjetva kukuruza i ja sam uglavnom stalno budan kad je ždrijebljenje jer je svaka minuta bitna – kaže Marko Malović. S obzirom na veličinu gospodarstva i opseg posla koji svakodnevno valja obaviti, pitamo ga kako su se podijelili u zaduženjima.

Naravno, svi rade sve, kad treba svojski zapnu zajedničkim snagama, no kad se mogu podijeliti, onda to izgleda tako da Marko kosi, balira i pripremi sve što treba za sjetvu, s obzirom na to da je agronom po struci, tata Ivica brine o zaštiti bilja, budući punac kombajnira i popravlja mehanizaciju, Klaudija hrani, čisti i timari konje, a na mamu Grozdanu pali su kućni poslovi, ali naravno da i ona uvijek uskoči pomoći na gospodarstvu. Postojeći broj od tridesetak konja, koliko sada ima na gospodarstvu, Marko Malović ne bi povećavao, a o tome koliko će ih u konačnici biti ovisi o realizaciji njegovih i Klaudijinih planova – od škole jahanja do smještaja na gospodarstvu.

