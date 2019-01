Kod Pernara je to vitamin C, ali što kada djetetu preporuče solnu kiselinu?

Evo nakon četiri dana uzimanja jednog grama vitamina C dnevno ne mogu ni zašmrcati ni zakašljati ni da se trudim, iako mi je prije toga curio nos tjednima, a stajao sam satima vani na hladnoći i u dnevnoj i u noćnoj smjeni – poruka je koju je Ivan Pernar objavio na svojoj Facebook-stranici kao još jednu potvrdu učinkovitosti njegova savjeta narodu o vitaminu C. Štoviše, Pernar je jučer i novinarima i prolaznicima dijelio bočice vitamina C, a snimanjem i objavljivanjem videa popratio je i samu kupnju tog preparata. I ponovno tako prikupio gledatelje, pratitelje, komentare i osigurao si medijski prostor. Iz stranke Pametno jedini su konkretno reagirali na javne medicinske savjete saborskog zastupnika i prijavili ga za nadriliječništvo, što ovaj, jasno, opovrgava. Pernar će i sam napisati kako nije nadriliječnik jer nikoga nije liječio niti propisivao terapiju.

Zakonski je nadriliječništvo opisano kao liječenje ili pružanje druge medicinske pomoći bez propisane stručne spreme. Tako da će saborski zastupnik Pernar vjerojatno nastaviti sa svojim “zdravstvenim javnim djelovanjem”. U ovu priču koja bi trebala biti isključivo o odgovornosti saborskog zastupnika uvuklo se dodatne “sastojke” pa je tako na Pernarovim stranicama vitamin C postao simbol borbe protiv nekih tajnih sila koje manipuliraju narodom.

Pernar zbog prijave za nadriliječništvo došao dati iskaz u DORH

Dr. Google i dr. Facebook

Osim stranke Pametno, nitko drugi nije reagirao ne samo u “slučaju dr. Pernara” nego i u masu drugih, manje poznatih jer protagonisti jednostavno ne sjede u Saboru niti snimaju svaki svoj korak kao u ovoj priči. A takvih je “mali milijun” na istom tom Facebooku i svakodnevna su opasnost po zdravlje tko zna koliko ljudi i, što je još opasnije – djece.

U moru savjetodavnih grupa koje se tiču zdravlja, zdrave prehrane i slično, jedna majka žali se da ne može skinuti temperaturu svojem malom djetetu, još bebi. Jedan od savjeta kaže joj da stavi dijete na sebe golu i tako će se toplo dijete ohladiti na njoj hladnoj.

Sve to ljudi pišu pod svojim Facebook imenom i prezimenom, žale se, savjetuju, objavljuju svoje medicinske nalaze i traže pomoć, iskustva drugih. Granica je jako tanka i opasna, netko i u dobroj namjeri prepriča svoje iskustvo, ali može potaknuti na sasvim pogrešan potez nekog s istom dijagnozom.

Facebook vrvi temama o bolestima i zdravlju i kao takav je besplatna i jednostavna platforma za prikupljanje – fanova, poklonika, kupaca pa i birača. Dok zastupnik Pernar kako tvrdi nikomu ništa nije propisao niti prodao u “Facebook-ordinaciji”, neki i to čine.

Primjer za to je Jadrankina otopina, preparat koji se često preporučuje u Facebook-zajednici oboljelih od bolesti štitnjače. Oni s lošim iskustvima koji su naručili i kupili taj preparat pokrenuli su i kontrastranicu na spomenutoj društvenoj mreži. I dok traje, uvjetno rečeno, rat oko tog preparata, on se i dalje prodaje kao i niz drugih koji se prije svega preporučuju na ovakvim Facebook-grupama gdje imaju i svoje stranice s uvjetima prodaje. Kontaktirali smo proizvođača, ali nismo dobili odgovor, dok iz Hrvatske ljekarničke komore odgovaraju da je riječ o proizvodu koji se ne prodaje u ljekarnama niti je dostupan u veleprodajama koje imaju dozvolu Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode.

– Ljekarne su imale upite za navedeni proizvod, no mi nemamo nikakva saznanja o samoj registraciji i eventualnoj kontroli tog proizvoda. Riječ je o proizvodu koji bi po svojem sastavu mogao biti dodatak prehrani koji se nalazi pod ingerencijom Ministarstva zdravstva. Naša saznanja su da se proizvod oglašava putem društvenih mreža i dostavlja direktno od proizvođača – odgovaraju iz Hrvatske ljekarničke komore.

Dakle, potpuno nekontrolirana zona trgovine događa se na Facebooku i utječe na zdravlje tko zna koliko ljudi. Dok iz Komore kažu da se ovaj i slični proizvodi ne mogu naći u ljekarnama, istina je da se osim online mogu naći u biljnim ljekarnama. Sam termin biljnih ljekarni više formalnopravno ne postoji, takve prodavaonice se sada nazivaju specijaliziranim prodavaonicama lijekova i medicinskih proizvoda na malo.

– Uvjeti za otvaranje i kadrove su se vremenom mijenjali, pri čemu se nažalost spuštao standard znanja i kompetencija potrebnih za otvaranje specijalizirane prodavaonice. U početku je bilo nužno da specijalizirana prodavaonica ima zaposlenog magistra farmacije s iskustvom, no danas su uvjeti toliko olakšani da zahtijevaju samo dostupnost magistra farmacije, što god to značilo, jer isti ne mora biti uopće zaposlen u specijaliziranoj prodavaonici – pojašnjava Ana Soldo, mag. pharm., predsjednica Hrvatske ljekarničke komore. U tim se prodavaonicama ne mogu kupiti lijekovi koji idu na recept, ali su im ograničenja što smiju prodavati vrlo tanka. Kako objašnjava mag. Soldo, lijekovi koji ne idu na recept mogu se kupovati i u specijaliziranim prodavaonicama, ali ne kao samoposlužna roba. Ipak, najčešće su na njihovim policama proizvodi označeni kao dodatak prehrani za čiju je valjanost zadužena sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva pri kojemu svi ti proizvodi moraju biti registrirani.

Klorom protiv autizma

– Asortiman koji se prodaje u ljekarnama jasno je definiran Zakonom o ljekarništvu te posebnim popisom koji odobrava Ministarstvo zdravstva. Za specijalizirane trgovine nema takvih ograničenja i one su puno slobodnije u izboru asortimana i dobavljača za svoje poslovanje – dodaje mag. Soldo.

Zastupnik Pernar svoje savjete ne naplaćuje, kako će reći, niti propisuje niti liječi. On savjetuje kao i toliki drugi poput već napisanog savjeta za skidanje temperature djetetu, što majka “radi” samo svojom nagošću.

No, za mnoge proizvode se ipak uzima novac pa tako valja podsjetiti na takozvani CD protokol kojim se u nizu zemalja svijeta tvrdilo, također putem Facebooka, da liječi autizam. Kupovali su ga i u Hrvatskoj unatoč upozorenjima Svjetske zdravstvene organizacije i HALMED-a koji je objavio kako taj pripravak čini klorov dioksid koji se koristi kao pesticid i izbjeljivač. Tada se dijelio savjet kako će taj napitak očistiti organizam oboljelog djeteta, koje je zatrovano parazitima i cjepivima radi čega boluje od autizma. Službena medicina upozorila je da taj proizvod može učiniti niz oštećenja, uostalom i otrovati dijete. Stoga se i postavlja pitanje je li osim onoga tko prodaje takve i slične proizvode, kriv i onaj tko ih javno propagira? Ili je to samo sloboda govora, a ne i nadriliječništvo, budući da ne propisuje niti naplaćuje. Daleko je to “teža” kategorija od Pernarova vitamina C mada i njegovo pretjerivanje može ugroziti nečije zdravlje, posebno kod kroničnih bolesnika na nekoj terapiji. Facebook je pun “dr. Pernara”, ali i opasnijih “doktora”, a na svakom je pojedincu da procijeni na koji će se način brinuti o sebi i kome će vjerovati.