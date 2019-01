Pametno Pernara prijavilo DORH-u: 'Doći ću i dijeliti vitamin C'

Miroslav Harjaček, voditelj Foruma zdravstva stranke Pametno, podnio je DORH-u kaznenu prijavu protiv saborskog zastupnika Ivana Pernara 'jer se u više navrata bavio nadriliječništvom, čime je u opasnost doveo zdravlje i živote građana Republike Hrvatske', prenosi N1.

Predlaže se Državnom odvjetništvu da poduzme sve zakonom predviđene radnje kako bi se pokrenuo kazneni postupak protiv Ivana Pernara budući da je činio kaznena djela nadriliječništva iz čl. 184. Kaznenog zakona, priopćili su iz stranke Pametno.

Pogledajte Pernarovu ispriku u Saboru:

[video: 26988 / Pernar se ispričao Damiru Ježiću]

Na prijavu je Pernar jučer reagirao objavom na Facebooku.

"Budući da je protiv mene podnijeta kaznena prijava za nadriliječništvo, kao svaki savjestan građanin sutra u 11 sati ću otići u DORH (Gajeva 30a) dati iskaz i tom prilikom dati izjavu za sve medije, moći će me pitati što god žele o ljekovitosti vitamina C i optužbama protiv mene. Pozivam i sve fanove koji iz prve ruke žele čuti informacije o tom "čudesnom lijeku" da se odazovu i uveličaju susret s predstavnicima medija i istražiteljima. Pritom ću i besplatno dijeliti pakiranja vitamina C od 100g! Dođite!", napisao je na Facebooku.

Foto: Screenshot Facebook